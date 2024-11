Um tribunal da Ucrânia condenou, nesta segunda-feira (4), a 15 anos de prisão uma mulher de Sloviansk, uma cidade do leste, por passar informação militar para a Rússia.

Desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022, as autoridades judiciais da Ucrânia abriram milhares de procedimentos por suspeitas de colaboração com as forças de Moscou.

"Como resultado de uma ação pública realizada pelo Ministério Público regional de Donetsk, o tribunal declarou a cidadã culpada de alta traição (...) e foi sentenciada a 15 anos de prisão com confisco de bens", disse o MP geral no Telegram.

Segundo o MP, entre março e abril de 2024, essa mulher forneceu informação sobre a mobilização de tropas ucranianas a alguém que conhecia, que, por sua vez, informou o Exército russo.

Também deu a localização exata das forças ucranianas estacionadas em Sloviansk, assim como a dos postos de controle na região, segundo a mesma fonte.

Sloviansk é um dos últimos grandes centros urbanos na região de Donetsk ainda sob controle ucraniano.

