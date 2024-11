Um vaso sanitário projetado por uma empresa para ser desconfortável, visando evitar as idas ao banheiros de funcionários durante o expediente, viralizou nas redes sociais. Apesar dos internautas terem tomado conhecimento só agora, a invenção foi lançada em 2019 e também deu o que falar na época.





Segundo o inventor, Mahabir Gill, o vaso possui uma inclinação de 13 graus para baixo, forçando os músculos das pernas como em um agachamento, o que dificulta que uma pessoa permaneça sentada por longos períodos. O tempo limite é de cinco minutos.











Para o criador, a inclinação não causa problemas de saúde para os usuários, apenas incômodo. “Qualquer coisa maior que isso causaria problemas maiores. Treze graus não é muito inconveniente, mas você logo vai querer sair do assento bem rápido”, justificou.





A Standart Toilet, empresa responsável pelo vaso sanitário, afirma que as idas ao banheiro custam, por ano, £ 4 bilhões (R$ 31 bilhões). "Nos tempos modernos, o banheiro do local de trabalho se tornou um espaço privado para mensagens de texto e uso de mídias sociais", diz o site, afirmando que a ideia é reduzir a vontade de pegar o telefone enquanto o funcionário faz as necessidades.









Um estudo da empresa de software de saúde Protecting, da Inglaterra, revelou que os funcionários gastam, em média, 10 vezes mais tempo no banheiro quando estão no trabalho. Em Londres, o tempo médio que os trabalhadores permanecem no banheiro chega a 28 minutos por dia.





A invenção tem o apoio da Associação Britânica de Sanitários (BTA), uma entidade sem fins lucrativos que busca promover altos padrões de higiene e qualidade nos banheiros. Segundo o site da BTA, o sanitário facilita o ato de sentar e levantar, além de prevenir problemas de postura, reduzir o risco de hemorroidas e fortalecer os músculos do assoalho pélvico.











A proposta é que a invenção seja usada em locais públicos, como shoppings e estações de metrô, para reduzir filas. E até em banheiros residenciais, para melhorar a qualidade de vida dos usuários. O vaso sanitário custa entre £ 285 (R$ 2224) e £ 495 (R$ 3864), segundo o site da marca.