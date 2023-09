430

O filtro brasileiro e o europeu têm funcionamento parecidos, mas os preços são bem diferentes Reprodução

Água fresquinha, filtrada e com um sabor único. O brasileiro sabe, há pelo menos um século, dos benefícios do filtro de barro. O purificador de água surgiu por aqui entre o final do século XIX e início do século XX e logo se popularizou como uma alternativa eficaz e barata para levar mais saúde para a população.

Mas uma empresa chamada Ecofiltro vende um produto bem similar ao brasileiro na Europa. Com o mote de ser mais amigável ao meio ambiente, o produto é vendido pela internet, na versão de 5 litros e 20 litros, por € 168 e € 220, respectivamente.

Se convertidos pelo câmbio desta quarta-feira (13/9), os valores são R$ 887,05 e R$ 1161,61. Em comparação, o filtro brasileiro de 5 litros pode ser encontrado na internet por R$ 199,99. O de 20 litros, por R$ 420. A marca, que está no mercado europeu desde 2019, também vende um suporte, para que o filtro fique de pé, no valor de € 25.

Ainda é possível comprar uma “unidade filtrante”, que se assemelha a um vaso de barro, por € 68 – ou R$ 359,04 – na versão de 5 litros, ou € 110 (ou R$ 580,05) de 20 litros. O site também comercializa garrafas inox de 500 ml por € 23,95, o equivalente a R$ 126,46.

Mas existem algumas diferenças quanto a forma de filtração do produto gringo, em comparação com o brasileiro. A principal delas é que o europeu não usa velas para purificar a água. Além da argila, a serragem e a prata coloidal retém os contaminantes do líquido nas paredes do filtro, cujo compartimento interno separa a água suja da filtrada. O produto também promete eliminar qualquer mau odor, sabor e turbidez da água, independente da sua origem.

A Ecofiltro foi criada na Guatemala, pelo cientista Fernando Mazariegos, que, buscava desenvolver uma forma eficaz, ecológica e econômica de purificar a água, em um projeto para o Banco Interamericano de Desenvolvimento. O objetivo era fornecer água potável para todo país, por meio de uma organização sem fins lucrativos, em 2012.

Com o tempo, o produto passou a ser vendido em outros países da América Latina, Estados Unidos, Canadá, Europa, África e Ásia, segundo o site da marca.