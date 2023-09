Rinoceronte mata tratadora de zoo

436

Ataque aconteceu nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, no recinto do rinoceronte (foto: BARBARA GINDL / APA / AFP)

Uma tratadora de zoológico em Salzburgo foi atacada por um rinoceronte nesta terça-feira (12) e morreu no local da tragédia, durante a qual um de seus colegas também ficou gravemente ferido, anunciou a polícia austríaca.O incidente ocorreu "nas primeiras horas da manhã, durante um trabalho de rotina na área dos rinocerontes", segundo um comunicado.O animal atacou uma tratadora de 33 anos "por motivos ainda desconhecidos", e depois outro cuidador, de 34 anos, que interveio para tentar "afugentá-lo".O homem ficou gravemente ferido e foi levado para o hospital desta localidade do norte da Áustria. Segundo a agência de notícias APA, a vítima provavelmente morreu pisoteada.Com 1.500 animais em seus 14 mil hectares de jardins no Castelo de Hellbrunn, o zoológico recebe cerca de 400 mil visitantes por ano.