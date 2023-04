Homem detido após mergulhar em área de rinocerontes em zoológico

Imagem meramente ilustrativa (foto: Pezibear/Pixabay)

Um homem foi detido nesta quarta-feira em um zoológico da Auckland, Nova Zelândia, depois de invadir a área da fauna africana e mergulhar em um fosso, diante de rinocerontes e antílopes, informou o estabelecimento.Fotos do incidente publicadas nas redes sociais mostram o homem, de camisa, boiando calmamente de costas, e depois lavando o rosto e o cabelo.Os rinocerontes e antílopes "ficaram assustados com o invasor, o que é compreensível", disse um porta-voz do zoológico de Auckland.O homem permaneceu na água por vários minutos antes de obedecer as ordens dos guardas zoológico e retornar à área de visitantes. Em seguida, ele foi entregue à polícia."Esperamos que o homem envolvido receba a ajuda e o apoio de que claramente precisa", afirmou o diretor do zoológico, Kevin Buley.