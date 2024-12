Pai foi preso sob acusação de atear fogo em sua casa, com seus filhos dentro

Um homem de 46 anos é acusado de atear fogo intencionalmente em sua casa com seus três filhos dentro. O caso aconteceu em 6 de novembro, na comunidade Polo Ranch de Fulshear, Texas, nos Estados Unidos, mas só agora veio a público.





Segundo as informações da imprensa internacional, duas das crianças conseguiram escapar do incêndio sozinhas, com ferimentos leves. Mas uma criança de 3 anos ficou presa lá dentro.







Os policiais que chegaram ao local após terem sido chamados por vizinhos ouviram alguns barulhos vindos de dentro de casa e resgataram a criança, que sofreu forte inalação de fumaça. O bebê precisou ser levado de helicóptero para um hospital para receber tratamento e já recebeu alta.





O pai, Pedro Luis Parra Pulgar, teve três acusações de tentativa de homicídio. O pai passou mais de um mês no hospital, por conta dos ferimentos causados no acidente. Ele recebeu alta no último dia 12.









Ele agora está detido pela polícia. Sua fiança foi fixada em US$ 2,25 milhões (R$ 13,62 milhões).





A casa sofreu danos significativos devido ao incêndio. Mas ainda não foi informado se será possível uma restauração. Também não foi divulgado o atual estado das crianças.