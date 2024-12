Papa Francisco prepara cerimônias em período natalino para iniciar ano do jubileu da Igreja

A partir de 24 de dezembro, o Papa Francisco abrirá uma série de cinco Portas Santas no Vaticano. Trata-se de uma tradição secular em comemoração ao jubileu da Igreja Católica do ano que vem — uma alegre comemoração da fé que normalmente ocorre a cada 25 anos. As portas são na Basílica de São Pedro, e em outras três basílicas de Roma. A quinta será em uma penitenciária na capital italiana, uma ação inédita realizada por um pontífice.





“Penso nos presos que, privados da liberdade, sentem diariamente a dureza da detenção e das suas restrições, a falta de afeto e, em muitos casos, a falta de respeito”, disse o Papa Francisco.





“Para oferecer aos presos um sinal concreto de proximidade, eu próprio gostaria de abrir uma Porta Santa numa prisão, como um sinal que convida os presos a olhar para o futuro com esperança e um renovado sentido de confiança”, declarou.











O local escolhido foi a Penitenciária de Rebibbia, em Roma. A cerimônia acontece no próximo dia 26 de dezembro, sendo fechada apenas ao fim do ano que vem, como manda a tradição. Durante o Ano Santo, passar por uma Porta Santa é uma das regras que dá direito a receber uma indulgência plenária, a forma mais elevada de perdão cristão.





A penitenciária de Rebibbia é uma das maiores da Itália. São 1.585 detentos em um local com capacidade de 1.170. Os presos se preparam para receber o Papa, confeccionando um presente especial feito na oficina de carpintaria desenvolvido dentro da instituição.









Portas Santas

A Porta da Basílica de São Pedro foi selada por uma parede de tijolos em 2016 que, no último dia 2 de dezembro, foi arrancada em preparação para a abertura, no dia 24. No dia 26, será a visita na penitenciária.





No domingo, 29 de dezembro, o Papa Francisco abrirá a Porta Santa da Basílica de São João de Latrão, da qual ele também é bispo. Já no dia 1º de janeiro, será a vez da Porta Santa na Basílica Papal de Santa Maria Maior. O ritual termina em 5 de janeiro, quando o Papa realiza a abertura na Basílica Papal de São Paulo Fora dos Muros, em Roma.









O objetivo das Portas Santas é inaugurar um ano “renovado na esperança”, à medida que os cristãos encontram Cristo como a “porta da nossa salvação”, escreveu o Papa Francisco em uma proclamação, ou “bula de indicação”, para a celebração de 2025 .





“A palavra de Deus nos ajuda a encontrar razões para essa esperança. No coração de cada pessoa, a esperança habita como o desejo e a expectativa de coisas boas que virão, apesar de não sabermos o que o futuro pode trazer”, afirmou.









A tradição católica de celebrar um jubileu começou na década de 1300 e inicialmente era estendida a cada 100 anos, em vez de 25, como foi agora. A última vez que as quatros portas da tradição foram abertas foi em 2000, durante o jubileu comandado pelo Papa João Paulo II (1920-2005).