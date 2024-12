Um trem de alta velocidade passou a conectar a partir desta segunda-feira Paris e Berlim, duas das grandes capitais da União Europeia, que busca desenvolver esse transporte mais sustentável ante a onipresença das conexões aéreas.

A nova rota foi inaugurada com a saída nesta segunda-feira de um primeiro trem de Paris às 09h55. O trem deve chegar a Berlim às 18h03.

Também está previsto um trem da capital alemã às 11h45, que deverá chegar à capital francesa às 19h54.

A conexão acontece com os ICE, os trens de alta velocidade alemães, e não os TGV franceses. Os trens também viajarão até Estrasburgo, na França, assim como Karlsruhe e Frankfurt na Alemanha.

A UE deseja dobrar o tráfego ferroviário de alta velocidade no continente até 2030 e triplicá-lo até 2050 para cumprir seus compromissos com as mudanças climáticas.

Isso significa adicionar “20.000 km de linhas de alta velocidade” até 2050 no continente, que atualmente tem 11.300 km, disse Michael Peterson, chefe de serviços de longa distância da Deutsche Bahn (DB), em setembro.

Mas, para atingir esse objetivo, o continente terá que enfrentar grandes projetos, como a padronização do sistema de sinalização.

As tarifas para a rota dependerão da ocupação do trem, mas começarão em 59,99 euros (379 reais) para a segunda classe e 69,99 euros (443 reais) para a primeira classe.

