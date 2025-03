Tiktoker que compartilhava dieta extrema morre aos 24 anos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O tiktoker turco Efecan Kultur, de 24 anos, morreu no último dia 7 de março. Ele passou três meses hospitalizado devido a problemas de saúde relacionados à obesidade. Efecan ficou famoso pelos vídeos de “mukbang”, trend em que pessoas tentam comer grande quantidade de comida em uma refeição.





Com mais de 170 mil seguidores, o tiktoker não conseguia mais ficar de pé e sofria de problemas respiratórios. Ele também sofria com hematomas constantes causados pelo peso, o que dificultava sua mobilidade.

No final da vida, Efecan estava acamado e dependente de uma máquina para respirar. Com isso, ele não conseguiu visitar o túmulo da mãe, que morreu em 2024. Depois de três meses no hospital, o tiktoker recebeu autorização para seguir o tratamento em casa, onde morreu.





O último vídeo postado no canal do YouTube foi há oito meses. No TikTok, foi em 15 de outubro, quando o criador anunciou que estava evitando sal porque estava de dieta.

No mês passado, ele deu uma entrevista para um famoso streamer turco. Efecan ficou o tempo todo deitado na cama, sem camisa, com os olhos fechados.

O governo da Turquia está usando a morte do tiktoker para alertar os jovens sobre os perigos dos vídeos de mukbang. O país também estuda criar uma legislação para limitar o uso de redes sociais por menores de 16 anos, segundo a imprensa local.