Ex-astro de reality show não deixará fortuna de herança a filhos

O empresário e ex-astro do reality show “Made in Chelsea" Spencer Matthews, de 36 anos, causou alvoroço ao afirmar que deixar uma herança muito grande para seus filhos seria prejudicial ao desenvolvimento deles. Ao portal The Mirror, o britânico, dono de R$ 93 milhões, revelou que a melhor forma de garantir a felicidade de seus três sucessores - Theodore, de 6 anos, Gigi, de 4, e Otto, de 2 -, seria ensiná-los a conquistar seu próprio dinheiro e alcançar a "sensação de realização".

"Sofrimento é uma palavra muito forte, mas é muito importante que minhas crianças se desafiem e vivenciem as coisas por conta própria. Não faz sentido se dar bem na vida e depois dar tudo para os filhos. Isso é um grande desserviço a eles", afirma o empresário.

Matthews, que é filho do multimilionário hoteleiro David Matthews, dono do Eden Rock, e que estudou no prestigiado Eton College, onde as mensalidades chegam a £ 63.000 (aproximadamente R$ 470 mil), declara que não pretende passar sua fortuna inteira para as crianças.

Sua forma de pensar foi inspirada nos ideais de Jimmy Carr, comediante que defende que jovens que crescem em ambientes com grandes fortunas herdadas se tornam infelizes. "Jimmy fala sobre crianças herdeiras e como elas, geralmente, se tornam pessoas realmente infelizes. E eu concordo totalmente", diz.

A reflexão do empresário sobre a herança também é resultado de sua própria transformação pessoal. Ele passou por uma fase de excessos, quase lhe custando a vida, mas foi contornada quando abandonou o consumo excessivo de álcool e mudou seus hábitos.

No auge do vício, chegou a consumir até 10 litros de cerveja por dia enquanto trabalhava como comerciante. Sua participação no "Made In Chelsea" ficou marcada por festas regadas a álcool e dramas de relacionamento. No entanto, surpreendeu as pessoas ao completar 30 maratonas de areia em 30 dias no ano passado, quebrando um recorde mundial do Guinness.

Atualmente, com uma nova perspectiva de vida, ele se dedica a ensinar seus filhos o valor do trabalho e da conquista, acreditando que a verdadeira felicidade e realização vem do esforço pessoal, e não de uma fortuna herdada.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata