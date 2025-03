Mulher encontra vestido de noiva de ‘Sex and the city’ em brechó por R$ 100

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

crédito: Reprodução / Sex and the city / TikTok

Quem é fã de moda e da série “Sex and the city”, protagonizada por Sarah Jessica Parker, reconhece o vestido de noiva usado por Carrie Bradshaw em um dos episódios da série. No entanto, apesar do sucesso da roupa, a peça icônica foi encontrada em um brechó em Chicago, nos Estados Unidos, vendida por U$ 18,99 (cerca de R$ 110).

Na trama, o vestido assinado pela estilista Vera Wang é usado em uma sessão fotográfica para a revista Vogue, como parte de uma matéria sobre o casamento da personagem. No entanto, o look escolhido para a cerimônia fictícia era um modelo de Vivienne Westwood, mas as imagens da sessão ficaram marcadas no mundo da moda.

O vestido, oficialmente chamado de Eleanor Bridal Gown, vale cerca de US$ 7,5 mil (quase R$ 44 mil). De acordo com a Nearly Newlywed, o vestido usado vale US$ 3 mil (R$ 17 mil).

Quem encontrou o vestido icônico foi a americana Ashley Cano, uma revendedora de peças de segunda mão na internet. “Não pude acreditar nos meus olhos quando vi este vestido. Mas temo ter mordido mais do que posso mastigar. É tão grande, tão pesado. E não tenho a mínima ideia de como vendê-lo melhor. Alguém me ajuda?”, escreveu no vídeo viral do TikTok.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Até o momento, Cano ainda não disponibilizou o vestido em sua loja online e diz ter dúvidas sobre quanto cobrar na peça. Uma curiosidade é que ela vai usar o valor arrecadado com os trajes nupciais para pagar seu divórcio. “Estou realmente estressada com as contas do meu advogado para o divórcio. Eu precisava de uma bênção. Não esperava que ela viria na forma de um vestido de noiva, mas não estou reclamando", disse em um comentário.