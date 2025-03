Ladrões entram em loja e roubam 80 copos Stanley

Dois homens roubaram 80 copos Stanley de uma loja de artigos esportivos chamada Dicks Sportings Goods, no distrito de Long Island, em Nova York, Estados Unidos. De acordo com o New York Post, o caso aconteceu às 14h do dia 14 de fevereiro.

A dupla fugiu do estabelecimento levando US$ 3.225 em garrafas, o equivalente a um pouco mais de R$ 18.800, mas foram flagrados pelas câmeras de segurança. Os copos Stanley nos Estados Unidos são vendidos por até US$ 55 (aproximadamente R$ 320) cada um.

Apesar da fuga, os profissionais responsáveis seguem na busca pelos criminosos. Segundo o relatório de polícia, existe também uma recompensa generosa em troca de informações que auxiliem na captura dos ladrões.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice