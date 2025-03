Colunista detona governo Trump: ‘os bilionários ficarão bem’

Ir às compras em supermercados dos Estados Unidos e encontrar ovos com preços altíssimos se tornou uma realidade por todo o país. No passado, uma dúzia de ovos do tipo A, que poderia ser comprada por US$ 2,51 (cerca de R$ 14), agora sai por aproximadamente US$ 4,77 (cerca de R$ 27). Nesse contexto, o colunista do USA Today, Rex Huppke, publicou no último domingo (9/3) um texto crítico ao governo de Donald Trump e os bilionários americanos, utilizando do humor como ferramenta para satirizar a situação.

“Olá, pessoal. Então, estou percebendo que os preços dos ovos ainda estão super altos e o mercado de ações está caindo bem rápido e a inflação está alta e milhares de funcionários federais estão sendo demitidos. Mas sabe de uma coisa? Em momentos como esse, encontro consolo em uma coisa: os bilionários vão ficar bem”, ironiza.

“Eu realmente não gosto dessas palavras, mas não acho que elas impactarão pessoas importantes como Jeff Bezos ou Mark Zuckerberg ou Elon Musk, que apoiaram Trump durante sua posse quando ele disse: 'A Era de Ouro da América começa agora'. Acho que 'agora' não é exatamente 'agora' para nós, mas talvez os bilionários entrem na Era de Ouro primeiro, o que parece justo”, declarou.

O aumento de cerca de 15% no preço dos ovos, entre dezembro e janeiro, passou a ser um dos principais motivos da alta da inflação nos Estados Unidos. No entanto, esse foi um dos temas mais explorados por Trump na campanha eleitoral do ano passado, quando prometeu "reduzir os preços a partir do primeiro dia".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Os preços estão fadados a aumentar para os consumidores dos EUA, mas os ricos podem suportar um aumento de carne Wagyu muito bem, e o resto de nós já sabe como esticar uma caixa de macarrão com queijo por vários dias de qualquer maneira. Isso me traz conforto enquanto vou ao supermercado para comprar um ovo com meu salário semanal”, continua o colunista. “Nós, não bilionários, podemos passar por alguma dor econômica, graças a Trump”.

Rex Huppke

Huppke começou sua vida profissional como engenheiro químico, mas logo desviou seu caminho para a vida de escritor, fazendo mestrado na Escola de Pós-Graduação em Jornalismo da Universidade do Missouri.

Ao iniciar seu trabalho com escrita de colunas, ele descobriu que sua propensão ao humor era uma forma eficaz de dar opiniões. Em 2012, escreveu um obituário satírico para fatos, que foi nomeado um dos 10 melhores artigos de opinião do ano pela revista Time.

Atualmente, é colunista nacional no USA TODAY, escrevendo colunas “incrivelmente brilhantes”, nas palavras dele, três ou mais vezes por semana sobre as notícias do dia.