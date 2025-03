Trump eleva a 50% as tarifas previstas para aço e alumínio do Canadá

O presidente americano, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (11) novas tarifas de 50% sobre o aço e o alumínio canadenses, ameaçou "fechar" sua indústria automobilística e insistiu que o país se torne o "estado 51" dos Estados Unidos.

As novas ameaças de Trump surgiram horas antes do prazo final da meia-noite para impor novos impostos sobre esses metais.

Em sua plataforma Truth Social, Trump anunciou que aumentará as tarifas previstas sobre as importações canadenses de aço e alumínio para 50%, em vez dos 25% anunciados anteriormente.

O republicano planeja impor tarifas de 25% sobre as importações de aço e alumínio do mundo todo, uma medida que afetaria duramente Brasil, México e os Emirados Árabes Unidos.

Essas tarifas alfandegárias, para as quais não estão previstas exceções, afetarão os setores eletrônico, automotivo e de construção.

O país mais afetado será o Canadá, um aliado histórico, junto com o México, seu parceiro no Tratado de Livre Comércio da América do Norte (T-MEC).

O novo primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, adotou um tom desafiador no domingo, prometendo defender "o estilo de vida canadense".

O Canadá fornece metade das importações de alumínio dos Estados Unidos e 20% de suas importações de aço, diz a consultoria EY-Parthenon.

Trump diz que suas tarifas são uma resposta a uma sobretaxa de 25% imposta pela província canadense de Ontário sobre as exportações de eletricidade para os Estados Unidos.

O magnata republicano planeja anunciar uma emergência nacional de eletricidade na área afetada pelos aumentos dos preços.

Ele intensificou suas ameaças, alertando que se o que ele chama de "tarifas canadenses atrozes" não forem removidas, ele imporá tarifas sobre as importações de automóveis a partir de 2 de abril, o que poderia "fechar permanentemente o negócio de fabricação de automóveis no Canadá".

Na mesma mensagem em sua plataforma, Trump disse que a "única coisa sensata" que o Canadá pode fazer é se tornar o "estado 51" dos Estados Unidos.

"Isso faria com que todas as tarifas e todo o resto desaparecessem completamente", disse ele.

"Os impostos canadenses serão substancialmente reduzidos, estarão mais seguros do que nunca, militarmente e em outros aspectos, e não haverá mais o problema na fronteira norte", disse Trump, que acusa seu vizinho de não fazer o suficiente para impedir a entrada de fentanil, um opioide sintético que causou uma crise sanitária nos Estados Unidos.

bys/aha/mr/mel/mr/aa/jc