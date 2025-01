Após se frustrar na busca por um vestido de noiva em lojas tradicionais, a americana Julia Webber, de 26 anos, foi a uma loja de artigos de segunda mão, a Hospice of Palm Beach County Foundation Resale Shop, no estado da Flórida. Acompanhada por sua mãe e suas irmãs, encontrou no brechó um vestido por US$ 25 (cerca de R$ 150). A noiva não achou a peça à venda online, mas estima que o preço original seja de aproximadamente US$ 3 mil (equivalente a R$ 18 mil).

“Fechei o zíper, e ele serviu como uma luva. Eu soube imediatamente que era ele”, declarou em um vídeo que compartilhou no TikTok.

De acordo com o portal Good News Network, Webber sempre foi apaixonada pelo comércio sustentável e cresceu frequentando lojas de segunda mão com sua mãe e suas irmãs, então procurar seu vestido em um brechó já era uma opção provável.

A roupa, da marca Casablanca, estava custando US$ 50 no local (cerca de R$ 300), mas, no dia da compra, o estabelecimento estava vendendo todos os itens pela metade do preço. A noiva ainda afirmou que o produto estava com uma etiqueta original “novinha em folha”.

