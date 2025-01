Uma cliente de um brechó encontrou um tesouro enquanto garimpava na Town Peddler Craft and Antique Mall, uma loja de antiguidades e artesanato localizada em Michigan, nos Estados Unidos. Ela observava uma bandeja de bijuterias quando se encantou por um par de brincos vendido por US$ 2,71 (cerca de R$ 16).

Sabendo que parecia ser algo mais valioso, ela decidiu comprar os acessórios. Depois, ela levou para uma avaliação e veio uma surpresa. Os brincos podem valer até US$ 750 (mais de R$ 4,5 mil).







A joia estava junto com outros brincos e broches vendidos por até US$ 5 (R$ 30). “Fui garimpar hoje, mas fiz um desvio em uma loja de antiguidades/vintage. Um vendedor tinha um monte de bijuterias antigas. Nada acima de US$ 5. Devo ter passado uma hora vasculhando tudo. Vi estes, mas realmente não tinha certeza do que eram. Eles são brilhantes e isso normalmente é o suficiente para mim”, contou em um fórum no Reddit.





O produto se destacou e ela resolveu, ali mesmo, investigar para saber do que se tratava. "Eu os segurei em diferentes fontes de luz na loja, tenho certeza de que pareci suspeita, bati neles com minha unha para analisar o material pelo som e os inspecionei mais uma vez. Imaginei que, por alguns trocados, eles valiam uma investigação mais aprofundada", escreveu.





Ali, ela já estava desconfiada que se tratava de uma joia de Murano, um tipo de vidro mais luxuoso e raro do que cristais comuns. “Minha mente começou a correr pensando que talvez fossem também da parceria que a Chanel fez décadas atrás. Após pesquisas adicionais e contato com pessoas muito mais experientes, conseguimos determinar que são de fato Channel/Murano”, revelou.







De acordo com a compradora, a peça foi produzida na década de 1960, como parceria entre o artista italiano Archimede Seguso e Coco Chanel. “Eles são um lindo azul cobalto e dourado. A maneira como a luz ilumina o vidro azul na vida real é tão bonita. São leves e confortáveis de usar. Estou garimpando e procurando desde criança, mas esses brincos serão uma das minhas descobertas mais memoráveis e únicas”, declarou.

