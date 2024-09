Pesquisa inédita: Minas tem mais de 2,6 mil brechós; quase 20% em BH

Repórter do Núcleo de Criação Multimídia e apresentadora da série "Sabia Não, Uai!", que resgata histórias e curiosidades relacionadas à cultura mineira de um jeito descontraído.

Brechós estão em alta no setor da moda e dados divulgados pelo Sebrae Minas nesta terça-feira (17/9) evidenciam esse cenário. Só em Minas Gerais, são 2.650 pequenos negócios da categoria registrados formalmente, sendo que quase 20% deles estão concentrados em Belo Horizonte.

Os números fazem parte de uma pesquisa inédita, realizada entre outubro de 2023 e março de 2024, para entender o perfil dos consumidores e empreendedores. Entre os donos de negócios entrevistados, 31% indicam que estão na área de um há três anos.

O estudo ouviu também os consumidores de brechós, para traçar um perfil do comportamento deles nesse segmento da economia. Para 61% dos entrevistados, a preferência pela moda circular tem relação direta com a qualidade das peças. Outros 27% disseram que compram para ter acesso mais fácil a roupas de grife.

"O mercado de brechó teve uma expansão logo após a pandemia. Um período em que todos nós estávamos refletindo sobre sustentabilidade, economia circular", contextualiza Tábata Moreira, coordenadora do Núcleo de Pesquisa - Unidade de Inteligência e Estratégia do Sebrae Minas.

Há quanto tempo você está no ramo de brechós?

16%: menos de um ano

31%: de um a três anos

23%: de três a cinco anos

16%: de cinco a oito anos

13%: mais de oito anos

Os dados revelam ainda, que seis a cada dez empreendedores e no segmento investem não só em lojas físicas, mas também lojas on-line. Segundo a analista, usar a internet como ferramenta de divulgação contribui para os negócios alcancem um público mais diverso.

Quais são os principais desafios que você enfrenta na gestão do brechó?

47%: marketing e atração de clientes

41%: aquisição de estoque de qualidade

33%: problemas de gestão financeira

32%: controlo e organização de estoque

25%: sazonalidade das vendas

Restauração em moda

A moda circular se contrapõem com a lógica de produção primordialmente segmentada no mercado, o fast fashion, que na tradução literal quer dizer "moda rápida". O modelo é atribuído às grandes marcas que produzem de forma rápida e contínua.

Já no sistema de reuso, a lógica se vê invertida com a valorização do uso longevo das roupas e maior preocupação socioambiental.