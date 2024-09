Pix por aproximação está cada vez mais próximo da realidade

As novas regras para o open finance, sistema de compartilhamento de dados do Banco Central (BC), devem facilitar a implementação do Pix por aproximação, com lançamento programado para fevereiro de 2025. Segundo o diretor de regulação da autoridade monetária, Otávio Damaso, o arcabouço regulatório, lançado em julho deste ano, impulsionará os sistemas de pagamento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

"O mais notório é o Pix por aproximação, que dentro do arcabouço do open finance é um modelo muito mais leve, mais eficiente, com menos custo para a sociedade e, inclusive, para o próprio empreendedor, para o próprio lojista", disse o diretor na abertura da ABFintechs.

O open finance é uma iniciativa do BC que permite o compartilhamento de dados entre instituições financeiras e demais instituições autorizadas. Além de possibilitar melhores condições e personalização de ofertas, como taxas de juros mais competitivas, o que visa aumentar a transparência e a competitividade no setor financeiro.

Para Damaso, 2024 está sendo o ano de consolidação da ferramenta, que deve ser impulsionada pelo uso da inteligência artificial. "Estamos passando por um momento muito propício para o desenvolvimento desse ecossistema, dessa infraestrutura", apontou. Segundo ele, as portabilidades serão mais fluidas.