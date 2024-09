Moda sustentável ganha destaque na Expo Favela 2024, em BH

Moda sustentável, uma das potências desse mercado atualmente, ganhou destaque na segunda edição da Expo Favela Minas, que apresenta nesta sexta-feira (13) e sábado, em Belo Horizonte, empreendimentos gerados nas comunidades.

Com o crescimento e importância do consumo consciente, a feira de negócios – realizada na sede do Sebrae em BH, no Bairro Nova Granada – promoveu debates entre profissionais para discutir o tema e um concurso de costura para incentivar o reaproveitamento de roupas (upcycle).

“A reutilização de materiais é um mix de possibilidades que a gente tem de transformar roupas e tecidos em coisas novas. Contar novas histórias com as roupas. A Expo tem o conceito de sustentabilidade muito forte, além de uma preocupação com o descarte e de entender como a sustentabilidade conversa com as comunidades”, afirma Michelle Chalub, analista do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) em Minas.

Com retalhos doados, as costureiras tiveram de criar novos modelos de roupas que unissem técnica, beleza e criatividade. A autora da peça campeã ganhou uma vaga no Minas Moda Autoral, projeto que faz parte das estratégias estaduais do programa Integra Moda, do Sebrae Minas.

Sustentabilidade como modelo de negócio

Estima-se que Minas Gerais tenha mais de 3 mil brechós formalizados. Belo Horizonte e região metropolitana concentram aproximadamente 600 desses empreendimentos, segundo levantamento feito pelo Sebrae Minas em 2023.

Michelle Chalub diz que ressignificar a utilização das roupas é uma atividade que ganhou força desde o período da pandemia do coronavírus e que, desde então, traz impactos sobre o mercado da moda. “Percebemos um crescimento do modelo de consumo consciente desde o período da pandemia. Foi quando algumas pessoas que precisavam de uma nova fonte de renda tiveram que se reinventar e outras que viram o cenário como uma oportunidade.”

Os negócios nesse segmento de brechós seguem em expansão. Os empreendedores, em sua maioria mulheres (elas representam cerca de 70%), têm modificado a cadeia de produção da moda no Brasil. E isso fez com que grandes empresas e marcas de renome na indústria adotassem também a sustentabilidade como pilar na produção.