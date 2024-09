A 2ª edição da Expo Favela Minas acontece na Sede do Sebrae, no Bairro Nova Granada, na Região Oeste de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (13/9) e neste sábado (14/9), a partir das 10h. Com o intuito de reverenciar a potência do empreendedorismo realizado nas favelas e periferias do Brasil, a feira selecionou 64 expositores para este ano. A expectativa é que o evento atraia cerca de 8 mil visitantes nos dois dias de feiras. Os interessados devem retirar ingressos, que variam entre R$ 7,50 (morador de favela) e R$ 30 no Sympla.

Na sexta, a feira recebe grandes nomes do entretenimento, como o ator Hélio de Lapeña, o músico Henrique Portugal, a ex-atleta e comentarista esportiva Daiane dos Santos, a escritora mineira Conceição Evaristo, os ex-BBBs Cida, Sol e Thalyta Alves, além do presidente da Central Única das Favelas (CUFA), Preto Zezé.

Já no sábado, o rapper Renegado marca presença, assim como os ex-BBBs Leidy Elin e Lucas Buda, a apresentadora Carina Pereira, os jornalistas Fabiana Almeida e Sérgio Marques, a fisiculturista Jac Matos e a trancista Aline Profeta.

Exposições

Por meio das exposições, o evento dá visibilidade aos pequenos negócios das comunidades, além de promover encontros com investidores que podem acelerar os empreendimentos e gerar negócios a partir das oportunidades que surgirão no decorrer da feira. Além disso, a programação conta com palestras, workshops, exposições, rodadas de negócios, mentorias, debates, cursos, shows, desfiles, contação de histórias e outras iniciativas criadas por moradores das favelas do Brasil.



As atrações serão divididas em cinco palcos. Dentre eles estão: o Palco Favela, onde acontecerão palestras, painéis e mesas de debates; e o Palco Minas Gerais, que abordará temas como direito na favela, beleza e a cultura, além de promover um debate para os fatores que evidenciam o protagonismo negro.

Os 64 nomes foram selecionados a partir da inscrição no processo seletivo, iniciado no começo do ano. "Lá, eles especificam qual o negócio de cada um, bem como o nascimento do empreendimento e o impacto na favela. A partir disso, eles são avaliados pela organização da feira e da Escola de Negócios da Favela. Depois disso, os nomes são divulgados", conta a analista do Sebrae, Michelle Chalub. A Expo Favela é organizada pela Favela Holding e produzida pela InFavela, com parceria social da Central Única das Favelas (Cufa) e do Sebrae Minas.

Destaques da edição

Uma das novidades deste ano é a Rodada de Negócios, momento em que empresas âncoras poderão apresentar as possibilidades de compra e venda de determinado negócio. "Isso é para que possamos otimizar esse contato. Muitos empreendedores acabam ficando restritos apenas a comunidade e não conseguem se conectar com outros profissionais e com grandes empresas", afirma Michelle. Durante esse momento, os participantes poderão mostrar as ideias e projetos para as marcas convidadas.

Outro destaque desta edição, em comemoração aos 70 anos da Biblioteca Pública de Minas Gerais, é o “Meu Negócio é Literatura”. O evento vai trazer livros de autores de favela de BH, além da presença de autores mineiros para participar de um bate-papo com o público. Serão selecionados 20 escritores e dez editoras independentes para apresentarem suas obras a uma comissão da biblioteca. A avaliação resultará na escolha de cinco editoras e dez autores que terão seus livros adquiridos, com um investimento total de R$ 30 mil, permitindo que seus livros integrem o acervo da biblioteca e sejam distribuídos pelo Sistema Estadual de Bibliotecas de Minas Gerais.



A Expo Favela ainda preparou mais um diferencial. Esta edição vai contemplar um palco gastronômico. Nele, acontecerá a batalha de receitas entre cinco negócios da alimentação. Os empreendedores serão orientados pela chef Mariana Gontijo, que também dará uma aula no espaço. "Serão quatro jurados. Eles irão avaliar os pratos que precisam, obrigatoriamente, utilizar a mandioca. Cada um terá 40 minutos para prepará-los", explica Michelle. O vencedor será anunciado no sábado (14/9), e o prêmio é uma viagem para participar da Expo Favela Nacional em dezembro.

Empreendedores do futuro

Na 2ª edição também há espaço para jovens empreendedores. Durante a feira, haverá um espaço dedicado a oito crianças. "Elas vão falar sobre como o empreendedorismo faz parte da vida delas, como começaram, o que despertou essa vontade deles tão cedo", diz a analista. O painel Empreendedores do futuro vai abordar ainda os sonhos e planos dos mirins para os próximos anos.



Para finalizar, um grupo de um teatro de uma escola da cidade de Mariana, na Região Central de Minas, se apresenta no Palco Favela, enquanto os jovens empreendedores distribuem poemas para o público.

Programação completa

13 de setembro - sexta

Palco Favela

10h15 - Abertura Institucional

11h - Empreendedores Top 10 2023

11h45 - Zu Moreira, Renata do Carmo, Fred Aisc, Marina Crispi e Ton (mediação)

12h30 - Hélio De Lapeña, Henrique Portugal, Beatriz Carlos, Biasong e Carolina de Amar(mediação)

13h15 - Cida Ex-BBB, Sol Ex-BBB, Thalyta Alves Ex-BBB, Glenia, Elisa e Pablina (mediação)

14h - Eduardo Junqueira, Karla Lopes, Kayete e Bruno Lopes (mediação)

14h45 - Teatro Risadas Pretas Importam , com Helio De Lapeña

Valeria Valenssa (Ex-Globeleza) + Gabriela Lopes + Kassiane Tayna - Café + 15h30 - Giovanna Sacramento e Adriana Muls (mediação)

16h10 - Mariana Xavier, Reinaldinho, Daiane dos Santos e Alessandra Quintino (mediação)

17h - Mariana Evaristo, Macaé Evaristo, Conceição Evaristo, Saulo Luiz, Tábata Poline e Preto Zezé (mediação)

Palco Minas Gerais

11h40 - Escola Professor Caetano Azeredo (Tita), Victor Moisés, Mc Vitin LC, Nega Lora e Aline Aguiar (mediação)

13h - Painel Sonho (E.M Cônego Paulo Dilascio) e Empreendedores do Futuro

13h40 - Andreza Maia, Mac Júlia, Cristiane Boneta, Bia Gomes e Saiô Castro

14h20 - Painel UpCycle

15h - Taça das Favelas Minas





Auditório 3

10h - Contação de Histórias - Biblioteca Pública

11h - Documentário Profissões invisíveis

16h - Contação de História - Biblioteca Pública





Palco Gastronomia

11h - DJ - Verificar a conduta da Cozinha Show

13h30 - Flip

14h20 - Nova Saga

15h - Coletivo São João Del Rey

16h - Slam de Poesia - Biblioteca Pública

16h30 - Grupo Doce Trapaça







14 de setembro - sábado

Palco Favela

10h15 - Valeria Valenssa (Ex-Globeleza), Carina Pereira, Ismênia De paula e Marciele Delduque (mediação)

11h - Dexter, Marcivan, Fabiana Almeida, Dolores (Divina Providência) e Hervé Boyomo (mediação)

11h40 - Tati Almeida, Fabrício FBC, Sára Zarâ, Jean Martins, Leide, Sol Ex- BBB e Aline Profeta (mediação)

13h45 - Sára Zarâ, Anderson Profeta, Renegado e Celso Athayde (mediação)

14h30 - Leidy Elin Ex-BBB, Lucas Buda Ex- BBB, Michel Ex-BBB e Sérgio Marques (mediação)

15h15 - Dra. Edilene Lobo, Dra Cris Ferreira, Dra Dandara Paluza, Dora Pedrosa, Dra. Zaira Pereira (mediação)





Palco Minas Gerais

10h - Sérgio Leonardo, Bernard Martins, Luquinhas Ademafia e Michele Higino (mediação)

10h45 - Geórgia Barbosa (Consul Americano), Dr. Jarbas Soares, Dr. Cassius e João Vitor (mediação)

11h20 - Laudilene Fernanda, Marjory Regina, Fred Amorim, Raissa Suellem, Delaine Cordeiro (mediação)

12h45 - Jac Matos - Fisicuturista, Dr. Marcelo Nascimento, Monique Dias Campos, Dr. Márison Araujo e Ana Justino (mediação)

13h20 - Ana Cecília produtora

15h30 - Espetáculo: Aperte o Play e Sorria - Kayete e Carlos Nunes





Auditório 3

10h - Roda de Conversa - Meu Negócio é Literatura - Biblioteca Pública

12h - Pitch - Meu Negócio é Literatura

Palco Gastronomia

10h - DJ - Verificar a conduta da Cozinha Show

13h - Sadoff

14h - Desfile ASCODES

14h20 - Lua Zanella

15h - Coletivo São João Del Rey

16h30 - Aninha Felipe convida Gisele Couto





Serviço

Data: Sexta-feira (13/9) e sábado (14/9)

Horário: a partir das 10h

Local: Sede do Sebrae Minas – Av. Barão Homem de Melo, 329 – Nova Granada

Ingressos: Sympla