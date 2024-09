PIB de Minas Gerais cresce 0,6% no segundo trimestre de 2024

A Fundação João Pinheiro (FJP) divulgou nesta quinta-feira (12/9) os dados do Produto Interno Bruto (PIB) de Minas Gerais apontando para um crescimento de 0,6% no segundo trimestre do ano, se comparado com o primeiro trimestre. A preços correntes, a composição somou R$ 284 bilhões no período.

Em relação ao mesmo trimestre de 2023, o PIB mineiro cresceu 1,2%. Segunda a FJP, o resultado positivo se dá pelo bom desempenho do setor de serviços, agropecuária e construção civil.

Do total, pelo menos 52,5% são provenientes do setor de serviços, que somaram R$ 149,1 bilhões. O segmento cresceu 2,1% em relação ao último trimestre, impulsionado pelas vendas do comércio de combustíveis, hipermercados, farmacêuticos, telecomunicações, veículos automotores e materiais de construção.

A indústria é responsável por 24% do PIB mineiro no trimestre, somando R$ 70,9 bilhões. Contudo, houve uma queda no setor de 3,9%, em especial nas indústrias extrativas, que caíram 8,8%. Apesar da retração do segmento em relação ao inicio do ano, se comparado ao mesmo período de 2023 houve um crescimento de 1,8%.

A agropecuária e a produção florestal somaram R$ 32,4 bilhões, um crescimento de 1,7%. A FJP reforça que o segmento não possui uma distribuição uniforme ao longo do ano, uma vez que depende da sazonalidade das lavouras. Nesse caso, o destaque fica com a colheita do café, que deve ter um crescimento considerável no ano.

O restante do PIB mineiro é atribuído aos impostos indiretos sobre produtos líquidos de subsídios. Foram somados à composição cerca de R$ 31,6 bilhões.

PIB Mineiro em 2024

1º Trimestre



Total: R$ 254 bilhões

Agropecuária: R$ 15,3 bilhões

Indústrias: R$ 66,7 bilhões

Serviços: R$ 141,4 bilhões

Impostos: R$ 30,7 bilhões

2º Trimestre



Total: R$ 284 bilhões

Agropecuária: R$ 32,4 bilhões

Indústrias: R$ 70,9 bilhões

Serviços: R$ 149,1 bilhões

Impostos: R$ 31,6 bilhões