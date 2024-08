A Expo Favela Innovation Minas, feira de negócios, cujos expositores são empreendedores da favela, já tem data marcada para este ano. Organizada pela Favela Holding e com parceria social da Central Única das Favelas (Cufa), a feira terá lançamento nesta sexta-feira (9/8) na sede do Sebrae Minas, no Bairro Nova Granada, na Região Oeste de Belo Horizonte. A cerimônia começa a partir das 9h30. O evento oficial vai acontecer nos dias 13 e 14 setembro no mesmo local.

Estarão presentes o secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira, a presidente da Cufa Minas, Marciele Delduque, o diretor-Técnico do Sebrae Minas, Douglas Cabido, e o fundador da Central das Favelas e CEO da Favela Holding, Celso Athayde.

Durante a cerimônia de lançamento, também haverá apresentações que ilustram a cultura da favela e um dos representantes da edição da Expo Favela 2023.

A Expo Favela

Com o intuito de dar visibilidade aos empreendedores periféricos e, assim, promover um palco para um encontro com investidores que possam acelerar e gerar negócios, a Expo Favela é mais do que uma feira de expositores.

Durante o evento, palestras, workshops, exposições, rodadas de negócios, consultorias, debates, cursos, shows, filmes, desfiles e muitas outras atrações fazem parte da programação criada por moradores das favelas de todo o país. Aos interessados, as inscrições estão abertas e podem ser feitas aqui.





Edição de 2023 em BH

Em setembro do ano passado, a feira desembarcou pela primeira vez na capital mineira. Foram mais de 100 empresas e empreendedores, divididos entre as categorias: startup, camelódromo e gastronomia. A primeira edição alcançou uma transacionalidade de R$ 10 milhões à R$ 12 milhões de negócios executados de forma direta ou indireta.

Marcaram presença nomes como: o fundador da produtora audiovisual e selo musical Kondzilla, Konrad Dantas; a assistente social CEO da Aquilombar Produções, Fatini; cineasta e diretor brasileiro que disputou uma vaga no Oscar 2023 de melhor filme internacional com “Marte Um”, Gabriel Martins; a atriz e apresentadora, Kayete; a jornalista, Tábata Poline; o rapper e compositor, Renegado; o influencer e humorista, Anderson Profeta; o autor dos best-sellers “Pega a visão” e “A favela venceu”, Rick Chesther; a influencer e consultora de imagem, Ana Justino; e o cantor e compositor, Dudu Nobre.

Serviço

Data: 9 de agosto de 2024



Local: Sede do Sebrae Minas



Horário: Início a partir das 9h30 (café de boas-vindas) e às 10h a cerimônia de lançamento.



Endereço: Avenida Barão Homem de Melo, 329 - Bairro Nova Granada – Belo Horizonte