Destinação sustentável de resíduos sólidos é um dos destaques da Fenics

As indústrias de transformação, por obrigação legal, devem fazer a destinação correta dos resíduos sólidos, que não podem ser lançados diretamente no meio ambiente. Mas, em vez de serem descartado, os materiais podem ser reaproveitados e transformados em novos produtos. A destinação dos resíduos sólidos de maneira sustentável é apresentada na 29ª edição da Feira Nacional da Indústria, Comércio e Serviços de Montes Claros (Fenics).

Aberta na noite de quinta-feira (12/09), a feira prossegue até este domingo (15/09) no parque de exposições da cidade. A mostra conta com 250 estandes e mais de 100 expositores, reunindo empresas dos mais variados ramos de negócios, da prestação de serviços, tecnologia e da inovação.

O empresário Albert Sandro Rodrigues Menezes apresenta no estande de sua empresa na feira um projeto de coleta sustentável dos resíduos sólidos. Ele explica que presta serviços para as indústrias, com o recolhimento dos seus resíduos. Nesse contexto, desenvolveu uma estratégia para a reciclagem e o reaproveitamento dos materiais, sem causar nenhum impacto ambiental.

Albert informa que, dentro do projeto sustentável, o reconhecimento dos plásticos e outros materiais descartáveis nas indústrias é feito por um carrinho elétrico, que com capacidade de carga de 500 quilos. Com o uso do veículo elétrico, não há emissão de gás carbônico na natureza.

O empreendedor salienta que faz uma separação dos resíduos sólidos que recolhe nas empresas: faz a doação dos materiais recicláveis para catadores e encaminha o lixo orgânico para o aterro sanitário do município.

Albert relata ainda que, a partir de um termo de cooperação que firmou com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), ele emprega no recolhimento de resíduos sólidos egressos do sistema prisional, que passam por um treinamento antes de iniciar atividade no projeto sustentável. “O nosso objetivo é dar uma oportunidade para os reeducandos do sistema prisional no mercado de trabalho”, afirma o empresário.

“O nosso projeto é ambientalmente adequado, socialmente responsável e economicamente viável”, assegura Albert Sandro. No estande da sua empresa na Fenics, ele expõe produtos elaborados com materiais recicláveis como vasos e bancos feitos com resíduos plásticos.

Fomento aos pequenos negócios

A Fenics é organizada pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Montes Claros (ACI), com om apoio de parceiros como a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg Regional Norte), Sebrae Minas, Banco do Nordeste e Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG). Segundo os organizadores, a previsão da feita é movimentar R$ 100 milhões em negócios.

A feira conta com um espaço disponibilizado pelo Sebrae Minas que apresenta os projetos e pequenos negócios apoiados pela instituição no Norte de Minas. Um destaques do espaço é a mostra de moda de íntima e de praia, da Associação de Moda Íntima e de Praia de Taiobeiras (Amip). Os negócios conduzidos por mulheres também ganham evidência no estande com a presença da Câmara da Mulher Empreendedora (CME), juntamente com a apresentação de soluções tecnológicas, produtos e serviços inovadores, incentivados pela Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico do Norte de Minas (Fundetec).

A Fenics conta também com a participação de grandes empresas sediadas em Montes Claros. Uma delas é a multinacional Novo Nordisk, do ramo farmacêutico (maior fabricante de insulina do mundo). No estande da empresa, além de palestras e fazer testes gratuitos de glicemia, os visitantes podem se informar sobre vagas de emprego, tendo acesso ao banco de talentos da fábrica da Novo Nordisk na cidade-polo do Norte de Minas, que passa por um processo de grande ampliação e modernização.

"A Fenics reúne empresários de todo o Norte de Minas. É um momento único para que os empreendedores mostrem sua força, seu trabalho e a inesgotável capacidade de gerar riquezas. Aqui é um espaço de negócios e geração de renda. E isso nos motiva, a cada ano, fazer uma feira melhor e maior”, afirma a presidente da ACI, Gislayne Lopes Pinheiro.

A feira é uma oportunidade para dar visibilidade aos pequenos negócios. O suporte do Sebrae Minas para que o empreendedor participe de ações como esta gera emprego e recursos para o estado”, avalia o vice-presidente do Sebrae Minas, Valmir Rodrigues.