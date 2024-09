Belo Horizonte será uma das 5 cidades brasileiras em que os eleitores não votarão apenas para vereador e prefeito em 6 de outubro. Os eleitores terão uma responsabilidade a mais no primeiro turno, em 6 de outubro: além da votação para candidatos à prefeitura e Câmara Municipal, haverá também o voto para mudar ou não a bandeira de BH.

O atual símbolo da cidade foi instituído em 1995, a partir de uma lei municipal. Foi definido que a bandeira seria a reprodução do brasão de Belo Horizonte sobre um fundo branco, e assim se mantém até os dias atuais.

Entenda a proposta para mudar a bandeira





Em 2022, o designer gráfico Gabriel Figueiredo resolveu desenhar uma nova proposta. O belo-horizontino usou as referências presentes no brasão da cidade para criar uma bandeira mais simples de reproduzir e que destaque os elementos considerados mais relevantes: o céu, o sol e a Serra do Curral.

O desenho foi publicado nas redes sociais e, com a grande repercussão, a ideia chegou à Câmara Municipal de Belo Horizonte, onde foi aprovada.

Agora, a proposta se tornou um referendo, deixando nas mãos da população para decidir se a nova bandeira realmente será instituída.

Como será a votação

Nas urnas, quem vota em Belo Horizonte vai digitar primeiro os números para o cargo de vereador ou vereadora. Depois, indicará um nome para a prefeitura da capital. Por fim, a urna mostrará esta pergunta: “Você aprova a alteração da bandeira de Belo Horizonte?". Se digitar 1, a resposta será SIM. Se escolher 2, é para o NÃO.

Além disso, também será possível votar em BRANCO. Para registrar o voto NULO, é preciso digitar qualquer número diferente do 1 e do 2 e confirmar.

Por questões técnicas, as imagens das bandeiras não vão aparecer na tela da urna, mas haverá cartazes nos locais de votação e dentro de cada seção eleitoral para orientar os eleitores.



