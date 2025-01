A empresa espacial de Jeff Bezos, Blue Origin, conseguiu lançar seu foguete New Glenn em órbita pela primeira vez nesta quinta-feira (16), segundo uma transmissão ao vivo.

A nave espacial de 98 metros de altura, o equivalente a um prédio de 32 andares, decolou às 2h03 locais (4h03 em Brasília) da base espacial de Cabo Canaveral, na Flórida.

Com esta missão, batizada de NG-1, Bezos, dono da Amazon, mira diretamente no homem mais rico do mundo, Elon Musk, cuja empresa SpaceX domina o mercado de lançamentos orbitais com seus foguetes Falcon 9 e Falcon Heavy.

"Parabéns por alcançar a órbita na primeira tentativa! @JeffBezos", escreveu Musk em sua plataforma X após o lançamento.

A Blue Origin tem anos de experiência em levar turistas ao espaço por alguns minutos, graças aos seus foguetes New Shepard, muito menores. Mas até agora não havia realizado nenhum voo em órbita.

O lançamento inaugural deste poderoso foguete foi cancelado no último minuto na segunda-feira devido a um problema técnico.

Fisicamente, o New Glenn supera o Falcon 9 de 70 metros de altura e foi projetado para cargas maiores.

Sua capacidade em termos de massa fica entre a do Falcon 9 e a de seu irmão mais velho, o Falcon Heavy, mas tem a vantagem de um compartimento útil mais amplo, ideal para cargas mais volumosas.

A Blue Origin já tem um contrato com a Nasa para lançar duas sondas para Marte a bordo da New Glenn. O foguete também dará suporte à implantação do Projeto Kuiper, um satélite projetado para competir com a rede de internet da Starlink.

Por enquanto, porém, a SpaceX continua na liderança dessa corrida espacial, enquanto outros concorrentes, como United Launch Alliance, Arianespace e Rocket Lab, estão muito atrás.

Assim como Musk, Bezos tem uma antiga paixão pelo espaço. Mas enquanto Musk sonha em colonizar Marte, Bezos imagina transferir a indústria de base para fora do planeta, para plataformas espaciais flutuantes para preservar a Terra, "a origem azul da humanidade".

Bezos fundou a Blue Origin em 2000, dois anos antes de Musk criar a SpaceX, mas adotou uma abordagem mais cautelosa ao desenvolvimento do que seus concorrentes.

