Uma dupla de garis viralizou nas redes sociais ao usar um vestido de noiva durante o trabalho. A cena foi flagrada na cidade de Antofagasta, no norte do Chile, e vem divertindo a web.





Segundo perfis locais, os trabalhadores encontraram a vestimenta de gala no lixo. Um deles não resistiu à tentação e vestiu o look e seguiu trabalhando. Em um momento, o outro gari ajuda o homem com a roupa especial a subir no caminhão. Ele faz uma pose e segue seu caminho.

A cena inusitada rendeu diversos comentários sobre como o vestido teria ido parar no lixo. “Vai que foi uma decepção amorosa, a noiva jogou o vestido fora, isso vai dar um azar pra ele”, supôs um perfil. “Esse casamento aí já era”, imaginou outro. “Se jogou fora, não foi boa a experiência”, brincou um terceiro.





Mas a maior parte dos comentários ria do cuidado do gari com o vestido. “Ele ajeitando a calda para ficar esvoaçante”, reparou um internauta. “Ele todo encantado subindo na carruagem e o coleguinha ajudando todo divo”, escreveu outro.

“Toda vez que eu ler alguma mulher falando que os homens hoje em dia são uns princeso (sic), vou lembrar desse vídeo”, disse um terceiro em brincadeira. Muita gente celebrou a alegria e a amizade entre os dois garis.





“Trabalhe com um amigo que você vai se divertir tanto, que nem vai sentir que está trabalhando”, aconselhou um perfil. “Como dizia meu saudoso papai: ‘a gente ganha pouco mas se diverte’”, citou outro.