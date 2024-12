As tigresas Ava e Luna, de três anos de idade, são a grande sensação do zoológico de Chiang Mai, na Tailândia. Isso por conta do visual raro das duas, que são douradas, com pelagem creme e olhos arregalados, que chamam mais atenção do que o show com truques dos quais participam.





Ava e Luna são dois tigres de bengala. As cores incomuns são encontradas apenas em cativeiros e zoológicos. Conhecidas como tigres morangos, o padrão de cor acontece por um fator genético.





Assim como os tigres brancos, eles são o resultado de uma característica recessiva que aparece como uma mutação em genes criadores de cores.

As irmãs fizeram sua estreia no zoológico em junho e, desde então, se tornaram sensação nas redes sociais. Como resultado, todos os 500 ingressos de cada um dos quatro shows semanais se esgotaram.

Hipopótamo Moo Deng Reprodução / X

Antes das tigresas, outro zoológico tailandês atraiu milhares de visitantes com outra sensação animal da internet, um bebê hipopótamo chamado Moo Deng. O mamífero conquistou a web com suas bochechas rosadas, corpo arroxeado e comportamento dramático, sonolento e comilão.

“No momento em que vi Moo-Deng nasceu, estabeleci uma meta de torná-la famosa, mas nunca imaginei que isso se espalharia para o mundo”, declarou o tratador de Moo, Atthapon Nundee, ao The Guardian.