O americano Dixon Handshaw realizou o sonho de conhecer seus irmãos dias antes das comemorações de Natal. Adotado ainda bebê, ele passou 75 anos achando que era filho único.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

No último fim de semana, ele viajou da Carolina do Norte para Nova York, onde conheceu mais de 50 membros da família que ele não conhecia até o início do ano. Além dos irmãos, eram primos, sobrinhos e muito mais. “Toda a minha vida, sonhei em ter irmãos em algum lugar. Este é o meu milagre de Natal”, disse em entrevista à CNN.

“Eu nunca tinha conhecido alguém que compartilhasse o meu DNA. Foi maravilhoso. Nunca senti tanto amor incondicional quanto senti da minha nova família”, declarou. Handshaw tinha apenas 3 meses de idade quando foi adotado, algo que seus pais nunca esconderam. Mesmo vivendo em uma família feliz, ele queria saber mais sobre sua origem.

“Eu sempre quis encontrá-los, mas o estado de Nova York selou as certidões de nascimento pré-adotivas, e era impossível descobrir”, disse. Só em agosto deste ano que ele conseguiu sua certidão de nascimento original. Com isso, ele descobriu o nome de seu pai biológico: Robert “Bud” Romig.

“A primeira coisa que fiz quando consegui o nome do meu pai foi procurar no Google, e apareceu o obituário dele. Não só fiquei chocado ao ver que eu parecia exatamente com ele, mas soube imediatamente que eu tinha todos esses irmãos e uma irmã”, relatou.

O idoso não sabe exatamente como foi parar na adoção. Mas descobriu um pouco dos seus genitores. O pai era estudante de pós-graduação no departamento de física da Universidade de Cornell. A mãe era secretária do departamento.

A mãe biológica não teve outros filhos. Mas o pai se casou com uma mulher e adotou os filhos do relacionamento anterior dela. O casal teve mais cinco filhos — quatro meninos e uma menina. Depois da pesquisa, ele entrou em contato com sua nova família.

A família não passou a noite de Natal junta, mas já faz planos para o próximo encontro. “Vamos acampar juntos neste verão”, comemorou Handshaw. Ele e os irmãos já criaram um grupo de mensagens e se falam todos os dias.

“Eu tive pais adotivos maravilhosos. Eles foram incríveis. Eu os amo e sinto falta deles, mas sempre quis ter irmãos, e agora eu os tenho. Eu achava que um ou dois irmãos seriam ótimos. Eu ganhei seis!”, disse.