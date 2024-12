O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e seu sucessor, o presidente eleito Donald Trump, publicaram mensagens de Natal totalmente contrastantes nesta quarta-feira (25), com o republicano reafirmando comentários recentes sobre a tomada do Canal do Panamá, a compra da Groenlândia e a anexação do Canadá.

Enquanto Biden fez uma breve e tradicional postagem de Natal sobre “bondade e compaixão”, Trump publicou uma enxurrada de mensagens ao longo do dia, nas quais atacou diretamente os “lunáticos radicais de esquerda” e o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, “cujos impostos sobre os cidadãos são muito altos”.

“Feliz Natal para os lunáticos radicais de esquerda, que estão constantemente tentando obstruir nosso sistema judiciário e nossas eleições”, disparou o presidente eleito em uma mensagem.

Ele passou o dia de Natal usando sua plataforma, Truth Social, para criticar sua percepção de que é um perseguido político, em contraste com os votos natalinos de Biden “para todos os americanos”.

Entre as postagens de Trump estavam textos elogiando membros de seu gabinete, seu desejo de comprar a Groenlândia e suas reclamações sobre as taxas pagas pelos navios americanos que passam pelo Canal do Panamá, cujo controle ele ameaçou retomar.

Na mesma rede social, ele anunciou sua escolha do político da Flórida Kevin Marino Cabrera como embaixador no Panamá, “um país que está nos roubando com o Canal do Panamá”.

Da mesma forma, o presidente eleito voltou a chamar Trudeau de “governador” do Canadá e escreveu que se o país se tornasse “nosso 51º Estado, seus impostos seriam reduzidos em mais de 60%” e “suas empresas dobrariam de tamanho imediatamente”.

nro/aha/atm/dd/mvv