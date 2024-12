Uma idosa de 64 anos, identificada como Elizabeth Pollard, desapareceu na noite de segunda-feira (2/12), em Unity Township, Pensilvânia (EUA), quanDo procurava um gato de estimação. O carro da mulher, que estava com a neta, foi encontrado ao lado de uma cratera.



De acordo com o policial Steve Limani, buracos de solo são comuns na região devido às antigas operações de mineração de carvão. Equipes de resgate trabalham com câmeras e escavadeiras para tentar encontrar Elizabeth na cavidade subterrânea. Durante as buscas, um sapato moderno foi localizado dentro do buraco, reforçando a possibilidade de que a idosa tenha caído no local.





Neta resgatada em segurança

A neta de Elizabeth, que ficou no carro quando a avó desceu para procurar o gato, passou a noite em temperaturas congelantes, mas foi encontrada em segurança pelas autoridades. O gato de estimação da família, chamado Pepper, ainda não foi localizado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



As buscas continuam intensas, enquanto moradores da região se mobilizam para apoiar a família. Autoridades pedem cuidado aos residentes devido aos riscos de colapsos no solo.