O Tribunal do Júri de Belo Horizonte condenou um homem por tentar matar a sogra, ameaçar a ex-companheira e matar o gato da família na frente do filho dele de 1 ano e 7 meses. Os crimes aconteceram em setembro de 2022, no Bairro Vila Pinho, na Região do Barreiro. Na ocasião, o réu teria desferido golpes de facão contra a mãe da então esposa. Ela chegou a ser socorrida para o Hospital João XXIII.

Conforme o inquérito, em 10 de setembro, D.L.A.S e a sogra teriam discutido por a mulher não aceitar que ele continuasse a furtar bens do imóvel para trocar por drogas. Durante a briga, a vítima saiu do imóvel, mas foi seguida pelo genro e atingida pelos golpes. Os ferimentos aconteceram principalmente na cabeça e na mão.

Dois dias antes da tentativa de feminicídio, o homem ameaçou a então companheira dizendo que se ela estivesse o traindo iria matá-la, cortar sua cabeça e beber o seu sangue. Além disso, o D.L.A.S atirou um prato de vidro contra o pescoço da mulher. No mesmo dia, ainda conforme a investigação, o acusado cortou a cabeça de um gato e bebeu o seu sangue. Dessa vez, o crime aconteceu em frente ao seu filho, de 1 anos e 7 meses.

O homem foi condenado por tentativa de feminicídio, contra a sogra, com motivo torpe, meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima; ameaça contra a ex-companheira; coação no curso do processo; e maus-tratos a animal. Ele terá que cumprir 15 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, inicialmente em regime fechado, além de pagar 103 dias de multa.

Durante as apurações, o homem confessou ter tentado matar a sogra. Na sua versão, ele teria entrado na residência para pegar um pacote de coxas de frango e um refrigerante. Ao ser informado pela esposa de que os produtos não eram da família e, sim, de seu cunhado, ele teria dado R$ 20 para a mulher pagar pelas mercadorias. Ao ver o que estava acontecendo, a sogra então teria saído para a rua gritando que ele a estava furtando para trocar por drogas, o que segundo seu relato, não era verdade.

“Que sua sogra se aproximou do declarante, na rua e o acusou de ter furtado os produtos, momento em que o declarante nervoso e com raiva e agrediu sua sogra, usando um facão para atingi-la. Que após agredir sua sogra com o facão, o declarante saiu correndo, pois populares se aproximaram. Que o declarante foi para a casa de seus parentes e se escondeu”, consta no inquérito.