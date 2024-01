Dois homens, 19 e 22 anos, suspeitos de participação em assaltos, foram mortos em uma troca de tiros com a Polícia Militar em Montes Claros, no Norte de Minas, na madrugada desta sexta-feira (19/01). De acordo com a PM, eles integravam um grupo que cometeu dois roubos a sítios na zona rural do município, com emprego de violência, em um intervalo de seis dias, neste mês.



Na tarde desta sexta, o tenente-coronel Helmer Marques Costa de Souza, comandante da 11ª Companhia Independente de Policiamento Especializado de Montes Claros, informou que segue em operação, na tentativa de prender outros componentes do bando.



De acordo com a PM, os dois homens mortos na troca de tiros tinham passagens policiais por tráfico de drogas, roubo e homicídio. Um deles estava com mandado de prisão em aberto por assassinato.

Os dois indivíduos foram encontrados em uma casa no Bairro Independência, na região Norte da cidade, durante uma ação da PM que fazia levantamentos sobre dois roubos a sítios perto daquela região. Um deles ocorreu na ultima terça-feira (16/01), quando, segundo a PM, seis criminosos encapuzados invadiram uma propriedade, amarraram e agrediram os moradores. Também levaram oito armas de fogo e munições do proprietário, que é cadastrado como CAC (Colecionador, Atirador e Caçador), além de uma picape, televisores, três celulares e outros objetos.

Leia também: Homem tem 60% do corpo queimado ao ser eletrocutado durante trabalho



Outra ação violenta na região próxima do Independência tinha sido registrada no dia 10 de janeiro, quando ocorreu um roubo a um sítio na comunidade rural de Facela, onde foram carregados R$ 10 mil, juntamente com um carro Gol. Segundo a PM, na ocasião, os autores usaram de violência contra as vítimas, agredindo as pessoas que que estavam no local, inclusive crianças.



O tenente-coronel informou que, após o trabalho de inteligência da PM sobre a autoria dos assaltos naquela região, na madrugada desta sexta-feira os policiais foram até uma casa no Independência identificada com um dos pontos usados pelos criminosos. Chegando no local, os militares foram surpreendidos a tiros e revidaram.



“Quando a guarnição chegou na casa foi recebida a tiros e, para defender, revidou os tiros, acertando os dois elementos”, afirmou o oficial. Ele disse que os militares socorreram os homens alvejados, que foram encaminhados até hospital em Montes Claros, mas não resistiram.



Marques ressaltou que na casa ocupada pelos suspeitos foram encontrados armas, roupas, frascos de perfume e outros objetos que tinham sido roubados e foram reconhecidos pelas vítimas. Foram recuperados também três revólveres, uma pistola e munições que estavam em poder dos criminosos.



Na tarde desta sexta-feira, localizou em outra casa do Bairro Independência uma televisão e munições, também roubadas pela mesma quadrilha, como informou o comandante da 11ª Companhia de Policiamento Especializado da PM.