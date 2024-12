As festas de fim de ano são momentos de união e celebração, quando familiares e amigos se reúnem para compartilhar alegria e reforçar laços afetivos. Entretanto, é importante considerar as necessidades específicas dos idosos para que eles possam participar dessas ocasiões com conforto e segurança.



Segundo a geriatra Simone de Paula Pessoa Lima, da Saúde no Lar, algumas medidas podem fazer toda a diferença para promover o bem-estar dos mais velhos durante as confraternizações.





Ambiente seguro e acolhedor



A segurança começa pela adaptação do ambiente. É importante escolher um local seguro, com boa iluminação, sem tapetes soltos ou móveis que possam obstruir a passagem, reduzindo o risco de quedas.



“Disponibilizar cadeiras firmes e confortáveis, preferencialmente com braços, é indicado”, orienta Simone. O conforto térmico é outro ponto crucial, especialmente em dias de calor ou frio extremos.





Alimentação



A alimentação é um dos aspectos mais sensíveis. Muitos idosos possuem restrições alimentares devido a condições crônicas, como diabetes e hipertensão. De acordo com a especialista, é essencial evitar frituras, alimentos ultraprocessados e bebidas alcoólicas em excesso.



“Priorizar pratos leves e nutritivos, como frutas, saladas e carnes magras, é uma boa estratégia. Além disso, incentivar a hidratação oferecendo água regularmente, já que os idosos tendem a ter menor percepção de sede”.





Respeito à rotina



Alterar significativamente a rotina de um idoso pode ter consequências negativas, por isso ela deve ser respeitada, incluindo horários de sono, alimentação e medicação.



“Confraternizações devem ser programadas preferencialmente durante o dia ou no início da noite sem se estender ao longo da madrugada, para evitar cansaço excessivo.”





Impacto dos estímulos sonoros e visuais



O excesso de barulho e luzes intensas pode ser incômodo para os idosos. “Esses estímulos podem causar irritabilidade, cansaço e até desorientação, especialmente em casos de demência. É importante criar um ambiente com volume moderado de música e iluminação suave, além de reservar um espaço calmo para o idoso descansar”, recomenda.





Inclusão e bem-estar emocional



As festas podem ser momentos de alegria e pertencimento, mas também de sobrecarga. “Incentivar o compartilhamento de histórias e memórias familiares é uma forma de valorizar o idoso. Atribuir pequenas responsabilidades, como ajudar a montar a mesa, também promove a inclusão”, diz Simone. Em casos de idosos com demência, atividades simples e a presença de familiares próximos transmitem segurança e acolhimento.





Atenção aos sinais de desconforto



Durante as celebrações, vale observar sinais de cansaço ou desconforto. “Bocejos frequentes, irritabilidade, olhar distante e sonolência podem indicar que é hora de uma pausa. Garantir hidratação, descanso e conforto ajuda a prevenir complicações. Com planejamento e atenção, é possível tornar as festas de fim de ano momentos verdadeiramente especiais para todos”, reforça a geriatra.



