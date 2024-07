A influenciadora Pan Xiaoting, de 24 anos, morreu durante uma live nas redes sociais. A mulher, que era famosa na China, tentava produzir um conteúdo em que comia 10 kg de alimentos em 10 horas.

Natural da Coreia do Sul, ela era um dos maiores nomes do nicho. Ela faleceu no último dia 14 de julho, mas só agora as autoridades revelaram que seu estômago estava deformado e cheio de comida não digerida.





Pan trabalhava como garçonete e começou a fazer transmissões ao vivo para complementar a renda mensal. Com o sucesso, ela deixou o emprego e passou a viver apenas das lives. A moça era considerada uma “comedora profissional”. A influenciadora participava de um desafio ‘Mukbang’, que consiste no influenciador comer diante das câmeras enquanto interage com os fãs em tempo real.





Suas transmissões duravam cerca de 10 horas, com ela ingerindo aproximadamente 10 kg de comida. Apesar das preocupações de sua família e amigos sobre o impacto das lives em sua saúde, ela continuou com o trabalho e chegou a alugar um estúdio para fazer suas sessões de Mukbang de forma mais profissional. Segundo o China News, Pan tinha sido hospitalizada várias vezes por conta da alta quantidade de alimento que comia, incluindo uma internação causada por um sangramento gastrointestinal. Mesmo assim, ela continuou com os vídeos.





Nas vésperas da morte, Pan pesava 300 kg. A causa oficial do óbito não foi divulgada, mas os relatórios da autópsia indicam que seu estômago estava cheio de comida não digerida e a parte inferior do órgão estava deformada, confirmando os danos causados por sua alimentação excessiva.





De acordo com o Creaders.net, os pais de Pan estavam preocupados e pediram que ela parasse com os vídeos. "Qual é o sentido de ganhar mais dinheiro? Você sabe o quanto isso faz mal ao seu corpo?", eles perguntaram. Mas ela os tranquilizou, dizendo que poderia "suportar o risco".





Desde 2020, a China tem um regulamento para esse tipo de conteúdo. Mesmo assim, não é incomum que os streamers violem as regras. Em alguns países como Estados Unidos e Japão, a alimentação competitiva é considerada um esporte.





Confira: Executivo e Justiça da Espanha divergem sobre convocação de Sánchez a depor

Nos concursos, os candidatos têm que ingerir a maior quantidade de alimento em um determinado período de tempo. Geralmente, a disputa dura cerca de 10 minutos.