Menino viraliza no TikTok ao visitar irmã recém-nascida de forma inusitada

Um momento emocionante conquistou milhões de pessoas nas redes sociais: o primeiro encontro entre um menino de apenas 2 anos e sua irmã recém-nascida. Vestido com um smoking e carregando um buquê de flores cor-de-rosa, o garotinho causou impacto ao ser apresentado à nova integrante da família. O vídeo do encontro, publicado no TikTok por Brooks Hunsaker, de 29 anos, pai das crianças, já ultrapassou 9 milhões de visualizações desde o dia 3 de abril.



A iniciativa foi planejada por Hunsaker, que buscava criar uma lembrança especial tanto para os filhos quanto para a esposa. Em entrevista à revista nova-iorquina, Newsweek, ele explicou que queria tornar esse momento marcante e simbólico: "Queria que meu filho tivesse uma boa ‘primeira impressão’ com a irmã. Imaginei que vesti-lo com um smoking tornaria tudo mais especial".

Além de encantar os filhos, o gesto também foi pensado como uma homenagem à mãe das crianças. "Minha esposa adora ver nosso filho todo arrumado. Sempre a provoco por isso, então achei divertido levá-lo ao hospital assim. Esperava que isso derretesse o coração dela", contou.

Durante a gravidez, os pais prepararam o menino para a chegada da irmã, mesmo com sua pouca idade: "Conversamos bastante com ele nas semanas que antecederam o parto, explicando que ele teria uma irmã", relembrou.

No dia do encontro, o pequeno apareceu um pouco tímido, mas logo se mostrou carinhoso com a bebê. "Foi lindo vê-lo abraçando e querendo ficar perto dela. Foi um momento doce de se testemunhar como pais", disse Hunsaker. Atualmente, os irmãos compartilham uma conexão especial. "Ele a faz rir com facilidade e ela não tira os olhos dele. É uma alegria imensa ver os dois juntos".

Nos comentários da publicação, a emoção dos usuários ficou evidente. "Meu Deus, ele de terninho", escreveu uma seguidora. "O terninho me desmontou", disse outra. Já uma terceira resumiu o sentimento geral: "A melhor primeira impressão".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O vídeo segue circulando na plataforma e encantando pessoas ao redor do mundo com a delicadeza do gesto.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais