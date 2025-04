Influencers testam ‘Teoria do aeroporto’ e chegam 15 minutos antes do voo

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma nova tendência tem chamado atenção no TikTok: influenciadores estão testando a chamada "airport theory" — ou teoria do aeroporto, em tradução livre — que propõe chegar ao aeroporto apenas 15 minutos antes do embarque. Os vídeos que registram essas tentativas vêm viralizando, sobretudo em voos domésticos nos Estados Unidos, e dividem opiniões sobre a viabilidade da prática.





Ao contrário do recomendado pelas companhias aéreas brasileiras, que indicam que os passageiros cheguem com pelo menos duas horas de antecedência para voos domésticos e três para internacionais, a ideia da trend é que o tempo curto permita que o passageiro embarque de maneira mais rápida.

Os vídeos geralmente são gravados em aeroportos menores e com menor fluxo de passageiros. Por isso, especialistas alertam que a trend pode representar um risco, já que, em grandes aeroportos, como o de Guarulhos, em São Paulo, o tempo é insuficiente para passar por todos os procedimentos.





Apesar da digitalização de processos como check-in on-line e autoatendimento em totens, a “técnica dos 15 minutos” não é segura para a realidade brasileira e pode levar à perda do voo. Segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), etapas como despacho de bagagem, inspeção por raio-X, revista aleatória e checagem de documentos (em voos internacionais) demandam tempo e não devem ser negligenciadas.

Caso o passageiro perceba que não conseguirá chegar a tempo, a orientação é contatar a companhia aérea o quanto antes. Os procedimentos variam: algumas empresas podem oferecer reacomodação em outro voo, enquanto outras podem recusar reembolso, dependendo do tipo de tarifa.

De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), situações operacionais como essa são regidas por protocolos internos das companhias aéreas e das entidades do setor. Por isso, o passageiro deve buscar diretamente a empresa responsável pelo voo.

Então, qual é a antecedência recomendada?

As principais companhias aéreas que operam no Brasil indicam que o ideal é:

Voos internacionais: chegada ao aeroporto com 3 horas de antecedência

Voos domésticos: 1h30 a 2 horas antes do horário do embarque

A recomendação leva em conta não só o tempo necessário para os trâmites de embarque, mas também possíveis imprevistos — como filas longas, atrasos em inspeções e exigências específicas do destino internacional. Vale destacar que, em voos internacionais, os protocolos são ainda mais rigorosos. Por isso, é essencial respeitar os horários.