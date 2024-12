Jennifer Castro no avião onde aconteceu a confusão e em pose para rede social

Jennifer Castro, passageira que se recusou a ceder o assento para criança durante um voo, se pronunciou nas redes sociais após a repercussão do caso. Desde o episódio, o número de seguidores dela cresce sem parar e ela alcançou a marca de 1.4 milhão no Instagram até a publicação desta reportagem.



Nesta quarta-feira (4), circulou um vídeo na web em que a mãe da criança grava o rosto da passageira e a ofende.



“To gravando a sua cara”, dizia a mulher nas imagens. “Você não tem empatia com as pessoas, e isso é repugnante. No século XXI, uma pessoa não tem empatia por uma criança”, reclama a mulher na gravação.



A passageira não tenta argumentar — pelo contrário, continua plena sentada em seu lugar e tenta ignorar os insultos, fechando os olhos e virando o rosto para a janela. Ao fundo, é possível ouvir uma criança chorando.

Resposta de Jennifer

Em um comentário no TikTok, Jennifer explicou o seu ponto de vista da situação: “Ele [a criança] estava chorando porque queria o meu assento. A família tinha assento na janela, mas ele queria o meu e eu não troquei.”

Famosa nas redes?

Nas redes, Jennifer Castro recebeu grande apoio. Em sua última postagem no Instagram, em que mostra estar curtindo a cidade do Rio, diversos seguidores elogiaram o posicionamento dela durante a polêmica.

“Dona de toda a paciência do mundo”, comentou uma seguidora. “Ela bem plena sabendo a diva que é ”, disse outra. “Mulher me passa o contato do seu psicólogo?”, brincou outra.



Ela também compartilhou nos stories uma mensagem de apoio. Na imagem, foi feita uma montagem com a foto dela e a hashtag “Todos com Jennifer Castro”.