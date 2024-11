Homem precisou ser contido por passageiros enquanto tentava abrir a porta do avião

Uma confusão chocou os passageiros de um voo que saiu de Brasília rumo ao Panamá, nesta terça-feira (5/11). Um homem ainda não identificado teve um episódio de raiva e tentou abrir a porta do avião enquanto estava voando.

A empresária Amanda Sales relatou ao Correio que, quando a aeronave estava perto do pouso, uma funcionária da companhia aérea Copa Airlines, responsável pelo voo, usou o sistema de comunicação para pedir a ajuda de um comissário, chamado Antônio.

Na sequência, a mulher gritou pedindo ajuda alegando que alguém estava tentando pegar sua maleta. "Todo mundo começou a olhar para trás. O Antônio não chegou lá e ela disse: 'Qualquer pessoa que possa me ajudar venha aqui atrás agora'", relatou Amanda.

Nesse momento, alguns passageiros se levantaram e foram para a parte de trás do avião. Na sequência, Antônio foi até o local e pediu que os homens se sentassem. "Ele (comissário) ficou falando com esse senhor (passageiro). Começou a discutir muito sério, a gritar para que ele se sentasse, e ele não quis", disse.

Durante a confusão, o passageiro foi até a porta para tentar abri-la. Amanda explicou que cerca de quatro homens tentaram contê-lo. "Ele continuou tentando e se debatendo. Tiraram ele da parte de trás do avião, trouxeram para o corredor e tiveram que deitá-lo no chão para mobilizá-lo".

A empresária conta que o homem ficou bastante machucado e com as roupas rasgadas. Imagens também mostram o rosto dele coberto de sangue. "Parecia um psicopata... estava xingando muito".

Ainda não se sabe o que realmente aconteceu nem o que motivou o comportamento do acusado.

Após o pouso, ele foi acompanhado por forças policiais do Panamá. O Correio fez contato com a Polícia Federal e com a Copa Airlines, mas ainda não teve retorno sobre o caso.