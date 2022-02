Pai surta dentro de igreja, fica nu, agride filha e é espancado; veja

Em surto, homem é espancado por populares (foto: Correio)

Um pai, que não teve a identidade revelada, agrediu a própria filha na Quadra 05, de Sobradinho, no início da tarde desta segunda-feira (21/2). Segundo testemunhas, ele surtou dentro da igreja onde estava com a família, ficou nu e começou quebrar o templo religioso. Em seguida, o homem começou a agredir a filha com chutes. Pessoas que estavam próximas ao local filmaram o momento do homem nu sendo espancado por populares, que achavam que se tratava de um estupro de menor.De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por volta das 13h, policiais do 13° batalhão foram acionados e encaminharam o homem para o Hospital Regional de Sobradinho (HRS), ele chegou apresentando um quadro de surto psiquiátrico, além de estar machucado. A criança, que se queixou de dores abdominais, também foi levada ao hospital da cidade, amparada pela mãe. De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), não há indícios de abuso sexual e policiais da 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho) estão no hospital acompanhando o caso.