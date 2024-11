Imagens de uma câmera de segurança de um bar em João Neiva, no Noroeste do Espírito Santo, mostram o momento em que um policial militar dá três tapas no rosto de um homem suspeito de agredir a própria mãe, uma idosa acamada. O caso, ocorrido em 20 de outubro, no Bairro Cristal, só veio à tona nesse sábado (2/11) com a divulgação das gravações em redes sociais.

Nas imagens, dois policiais chegam ao estabelecimento e, após cumprimentarem os presentes, um dos agentes se aproxima do homem, que estava sentado no balcão, aparentemente com uniforme de trabalho, e inicia uma advertência: “Eu vou falar com você e explicar só uma vez”, começa o policial, alertando que qualquer nova agressão à mãe do suspeito não passaria sem consequências.

O militar então dá três tapas no rosto do homem, que cai ao chão. Ainda caído, ele ouve o agente reforçar a ameaça: “É isso que você merece, por querer bater na sua mãe, é isso que você merece. Você volta a dar alteração na casa da sua mãe, que é uma senhora acamada, que eu vou te socar esse cofre e vou te prender. Você entendeu o que estou te falando?", diz o policial na gravação.

Após a saída dos policiais, uma cliente que estava no balcão manifesta apoio à atitude do agente e se dirige ao homem agredido: “apanhou pouco, você deveria apanhar muito mais”. Os militares teriam sido acionados por um parente do homem agredido.

Em nota, a Polícia Militar do Espírito Santo informou que tomou conhecimento das imagens e que um procedimento administrativo foi aberto para apurar todas as circunstâncias relacionadas ao caso.