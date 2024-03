O vento provocado por um avião que pousava pode ter sido a causa do acidente com um helicóptero particular, na tarde de quarta-feira (27/3), no Aeroporto Municipal de Pará de Minas, no centro-oeste de Minas Gerais. Não houve feridos.

Essa é a hipótese levantada pelo Corpo de Bombeiros, que atendeu à ocorrência. O helicóptero, modelo R-99, era tripulado pelo piloto e pelo proprietário, um empresário daquela cidade. O aparelho, segundo o piloto, fazia testes ao lado da pista para que pudesse levantar voo, mas, de repente, tombou.

O Cenipra (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos) é o órgão responsável pela investigação. O aparelho e o local do acidente estão preservados. O aeroporto opera normalmente.