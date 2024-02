Helicóptero da PRF caiu durante resgate no Anel Rodoviário

Morreu o motorista da carreta socorrido por helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que realizou um pouso forçado ao levantar voo, em 8 de janeiro, no Anel Rodoviário, em Belo Horizonte.

Uender Silva de Alencar, de 30 anos, estava internado no Hospital de Pronto-Socorro João XXIII e morreu às 20h, dessa quarta-feira (21), por múltipla falência dos órgãos. Ele morava em Goiatuba, cidade de Goiás, onde será velado e enterrado.





O motorista da carreta socorrido pelo helicóptero da PRF, no Anel Rodoviário, estava no acidente da colisão entre caminhões de minério, seguida de tombamento e incêndio, na altura do bairro Betânia, região Oeste de BH. Por isso foi socorrido.

Ao todo, cinco caminhões estavam envolvidos no acidente, e dois deles acabaram tombados. Não houve tombamento das cargas de minério e os veículos não atingiram nenhum carro de passeio. Pela gravidade, Uender precisou ser atendido pelo helicóptero da Polícia Rodoviária Federal. Mas, ao levantar voo, o helicóptero perdeu força e fez um pouso forçado durante o resgate, atingindo casas próximas à rodovia e parando na Avenida Teresa Cristina.