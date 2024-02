"Não vai ser fácil seguir sozinha com meu filho pequeno", afirma a esposa de Uender Silva de Alencar, de 30 anos, que morreu na noite dessa quarta-feira (21), no Hospital João XIII. O motorista de carreta se envolveu em um acidente no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, em 8 de janeiro, e precisou ser transportado pelo helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A aeronave acabou tendo que fazer um pouso forçado no meio do resgate.

Thainara Ribeiro e Uender Silva estavam juntos há nove anos e, segundo a mulher, o marido lutava muito por ela e pelo filho, de 6 anos, que é autista. A família mora em Goiatuba, cidade no interior de Goiás, onde Uender será velado, na funerária Paz Universal. A previsão é que o corpo chegue à cidade por volta da 1h30 desta sexta-feira (23).

Ainda segundo Thainara Ribeiro, que trabalha como garçonete em um pesque-pague na cidade goiana, Uender estava há apenas três meses na empresa onde trabalhava como motorista da carreta. "É muito triste acabar do jeito que acabou. Íamos viajar para a praia", lamenta.

Ela conta que recebeu a notícia da morte ainda na noite de ontem, através de uma ligação da mãe de Uender. "Quando soube da notícia, me senti a pessoa mais infeliz do mundo", fala.

Relembre o acidente

O acidente do dia 8 de janeiro foi uma colisão entre caminhões, seguida de tombamento e incêndio. A batida ocorreu no Anel Rodoviário de BH, na altura do Bairro Betânia, na Região Oeste da capital.

Ao todo, cinco caminhões se envolveram no acidente e dois deles acabaram tombando na rodovia.

Pela gravidade do estado de saúde de Uender, ele precisou ser atendido pelo helicóptero da Polícia Rodoviária Federal. Ao levantar voo, a aeronave perdeu força e fez um pouso forçado durante o resgate, atingindo casas próximas à rodovia e parando na Avenida Teresa Cristina.