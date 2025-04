Menino encontra irmãos mortos com overdose acidental de medicamento

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A americana Kate Jones reviveu, em depoimento emocionante ao jornal The Mirror, o dia em que perdeu dois filhos após uma overdose acidental de fentanil, um opióide utilizado como medicação para a dor e também pode ser usado juntamente com outros medicamentos para a anestesia. As crianças tinham 10 e 14 anos e foram encontradas pelo irmão de 12 anos, que percebeu que elas “nunca saíam da cama”.

O dia trágico aconteceu em 14 de janeiro de 2024. A mãe lembrou que chegou em casa mais cedo e foi logo alertada pelo filho do meio de que havia algo errado com os irmãos. Ela relatou que teve que chamar uma ambulância após encontrar um "saquinho" ao lado da cama da filha mais velha. Até hoje, ela não sabe como a dupla conseguiu o medicamento.

Kate, que trabalhava como motorista de caminhão na época, disse que antes do dia trágico, tudo parecia normal. Os três filhos passaram a noite anterior assistindo a filmes e foram dormir como de costume. O caçula se aconchegou na cama de sua irmã mais velha à noite, algo que era comum, já que sempre foram muito próximos.

No dia seguinte, ela saiu para o trabalho, deixando as crianças aos cuidados dos avós, que também moravam na casa. As crianças tiveram um dia de folga da escola devido a um dia de neve. Por isso, elas aproveitaram para dormir até mais tarde.

À tarde, o caminhão de Kate quebrou, fazendo com que ela saísse mais cedo do trabalho. Foi quando ela recebeu uma ligação. Quando ela estava saindo, ela recebeu um telefonema devastador de seu filho do meio, informando que os irmãos ainda não tinham saído da cama. A mãe sentiu um aperto no estômago. "Eu disse: 'Eles estão respirando?'", perguntou ao filho, enquanto se dirigia para casa.

"Cheguei em casa, subi correndo os degraus. Abri a porta e olhei para dentro, e é claro que eu sabia - um garotinho de 12 anos não vai saber, mas eu sabia”, narrou. Ela imediatamente ligou para a emergência. Enquanto isso, Kathy, a avó das crianças, tentou fazer uma manobra de ressuscitação nos irmãos.

Quando a ambulância chegou, a equipe de emergência assumiu os esforços de ressuscitação, mas, tragicamente, as crianças foram declaradas mortas no local. As autoridades iniciaram uma investigação, que ainda está em andamento, confiscando inicialmente "parafernália de drogas e celulares", referindo-se ao saquinho descoberto ao lado da cama da filha mais velha.

A mãe diz que percebeu que era uma overdose no momento em que a polícia encontrou o saquinho, embora os resultados da autópsia tenham demorado um pouco para chegar.

Tragicamente, a família foi atingida por outra perda logo depois. O pai biológico do filho mais novo e figura paterna das duas garotas se suicidou no fim de 2024. Ele lutava contra o vício e a depressão durante grande parte de sua vida. Kate afirma que ele estava em recuperação durante a morte das crianças e que nunca o testemunharam em vício ativo.

Vivendo com a mãe e o padrasto, o filho do meio agora faz terapia para lidar com o trauma de encontrar o corpo dos irmãos. No ano passado, Kate se dedicou a honrar a memória de seus filhos por meio de atos de caridade.