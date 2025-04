ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Blue Origin divulgou neste sábado (12) a primeira foto da equipe feminina que terá famosos viajando ao espaço na segunda (14). Será a primeira vez de uma tripulação apenas de mulheres indo ao espaço pela empresa.

A cantora Katy Perry e as jornalistas Gayle King e Lauren Sanchez, que também é noiva do bilionário Jeff Bezos, dono da Amazon, são algumas das tripulantes.

O foguete New Shepard, uma espaçonave suborbital de 18 metros de altura, levará a tripulação até a linha de Kármán, o limite internacionalmente reconhecido do espaço, afirmou a Blue Origin, de Bezos, em um comunicado nesta quinta-feira (27).

Completam a tripulação a coapresentadora do programa CBS Mornings, Gayle King, a cientista pesquisadora Amanda Nguyen, a ex-especialista em foguetes da Nasa Aisha Bowe e a produtora de filmes Kerianne Flynn.

A Blue Origin, fundada por Bezos, começou a enviar turistas e celebridades ao espaço em 2021 a bordo do foguete New Shepard, nomeado em homenagem a Alan Shepard, o primeiro americano no espaço.

Essas missões partem do principal local de lançamento da empresa, no Texas. Até hoje, a empresa levou 52 pessoas ao espaço suborbital em dez missões tripuladas.

Entre as celebridades que já voaram a bordo do New Shepard estão o lendário ator de ficção científica de Star Trek, Shatner William, e o próprio Jeff Bezos, que estava no voo inaugural tripulado.

Os valores das viagens não foram divulgados, embora celebridades geralmente ganhem assentos de cortesia. Esses voos geralmente duram apenas de 10 a 11 minutos, da decolagem ao pouso.