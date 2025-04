Conversas entre Putin e enviado americano foram 'úteis e eficazes', segundo o Kremlin

As conversas entre o presidente russo, Vladimir Putin, e o enviado de Donald Trump, Steve Witkoff, que ocorreram na sexta-feira em São Petersburgo, foram "extremamente úteis e eficazes", afirmou o Kremlin nesta segunda-feira (14).

"Os contatos são extremamente úteis e eficazes", declarou à imprensa o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, que elogiou um canal de comunicação que permite que as autoridades da Rússia e dos Estados Unidos conversem diretamente sobre "diversos elementos de suas posições sobre todo tipo de questões".

O encontro entre Putin e Witkoff, o terceiro desde fevereiro, abordou os "aspectos da resolução ucraniana", segundo o Kremlin.

Desde que retornou à Casa Branca em janeiro, o presidente Donald Trump defende acabar o mais rápido possível com este conflito e sua administração organiza há várias semanas conversas separadas com funcionários de alto escalão russos e ucranianos.

As reuniões, no entanto, não resultaram em uma pausa das hostilidades, o que provocou a frustração do presidente americano nos últimos dias.

"A Rússia precisa se mexer", reclamou na sexta-feira em sua plataforma Truth Social, na qual lamentou que "muitas pessoas estejam morrendo, milhares por semana, em uma guerra terrível e sem sentido".

Durante a reunião com Witkoff, "não foi mencionado" um possível encontro entre Vladimir Putin e Donald Trump, afirmou Dmitri Peskov nesta segunda-feira.

"Qualquer encontro deve ser bem preparado", declarou, antes de acrescentar que "o trabalho continua", sem revelar mais detalhes.

bur/oaa/hgs/mb/fp/jc