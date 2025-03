Viralizou: mulher é cobrada por buquê que tinha ganhado de presente

Uma usuária do Tik Tok, identificado como Ellie Hall (@ellieexercise), viralizou na plataforma ao postar um vídeo contando de uma experiência inusitada que teve no dia de seu aniversário, na última sexta-feira (21/3), ao ser cobrada erroneamente por um buquê de flores que lhe foi oferecido gratuitamente pelos funcionários de uma loja. A situação aconteceu na loja Trader Joe's, uma rede de supermercados dos Estados Unidos.

Inicialmente o buquê havia sido entregue como uma cortesia, mas ao observar com mais atenção a nota fiscal da compra efetuada na data, a norte-americana percebeu que, além do valor referente aos vinhos que comprou para a celebração, as flores foram incluídas no valor final.

O vídeo de sua história já totaliza mais de 2 milhões de visualizações e quase 300 mil curtidas. No conteúdo, ela descreve o ocorrido: "Acabei de ir ao Trader Joe's e peguei, tipo, seis garrafas de vinho. Então, o cara disse: 'Deve ser uma grande comemoração neste fim de semana', e eu falei: 'Obrigada por avisar. É meu aniversário’”.

Após a interação, a moça conta que o funcionário pediu para que outra pessoa da equipe pegasse um buquê pequeno para ela como cortesia e, em seguida, disse: “Feliz aniversário! As flores são por minha conta”. Alegre com o momento, ela conta que sorriu e agradeceu.

Mas Hall notou algo estranho: o atendente escaneou o código do item, colocando-o em seguida na sacola. “Ele está escaneando para constar no sistema que a compra não será cobrada. Eu não vou pagar pelo meu próprio presente de aniversário”, ela pensou.

No fim, o valor do produto não foi descontado e a aniversariante acabou pagando por ele: “Acabei de pagar pelo meu próprio buquê. Obrigado senhor!”, exclama aos risos.

A postagem rendeu uma série de comentários entre os internautas que, inclusive, esclareceram sobre a existência do costume da rede em oferecer flores aos clientes como uma forma de gentileza pelo aniversário, e que talvez o erro tenha sido uma falha do próprio atendente.

Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice