Casal coloca cabelo na comida para não pagar conta em restaurante

Um casal foi flagrado colocando um tufo de cabelo no próprio prato para não precisar pagar a conta por uma refeição. O momento foi registrado, nessa segunda-feira (24/3), por câmeras de segurança do restaurante The Steel Coop, no Texas, Estados Unidos, após a gerência ter retirado a cobrança do pedido.

O casal já havia terminado o jantar, quando abordou o gerente da unidade, Patrick Jones, para reclamar por ter encontrado o cabelo de um dos funcionários na comida. Após ter a cobrança retirada, um cliente da mesa ao lado informou Jones que toda a situação havia sido forjada e que, na verdade, o cabelo teria vindo da cabeça dos próprios fregueses.

Depois de confirmar a falsificação, o gerente procurou o casal, mas só encontrou a dupla na escadaria do lado de fora do estabelecimento, em meio a um pedido de casamento.

As imagens da câmera de segurança foram divulgadas no Facebook da empresa com a seguinte legenda: “Essas pessoas legais vieram no fim de semana e colocaram cabelo no prato principal para ganhar de graça. Por favor, tomem cuidado com golpistas como esses”.

Em entrevista ao canal de TV local, WSMV 4, Patrick Jones expõe sua opinião sobre a situação: “É uma luta para nós e para todos eles [outros restaurantes], eles não precisam que esse tipo de coisa aconteça. As pessoas precisam ver isso. Nem sempre é o restaurante que está errado”.

“Ele [cliente] estava pedindo ela em casamento na escada lateral ali, e eu o parei. Eu disse, 'olha, não volte aqui de novo'”, finaliza.

De acordo com o portal britânico, The Mirror, o gerente decidiu não prestar queixa quando a polícia ligou. Mais tarde no mesmo dia, um membro da família dos noivos voltou para pagar a refeição, que custou cerca de US$ 20 (R$114 ).