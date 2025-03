Dois jovens chefs passaram no exame de certificação de culinária japonesa (organizado pelo JCDC) e recentemente obtiveram a certificação ouro!

O Comitê de Desenvolvimento da Culinária Japonesa e Cultura Dietética (JCDC) (localização: Minato-ku, Tóquio; representante: Yoshihiro Murata; site: https://en.jcdc.tokyo/), que apoia e promove a disseminação da comida japonesa no exterior, realizou um exame de certificação para chefs estrangeiros em Kyoto. Este exame de certificação tem por base as "Diretrizes para Certificação de Habilidades Culinárias para a Culinária Japonesa em Países Estrangeiros” (promulgadas em 1º de abril de 2016 / revisadas em 1º de abril de 2024) estabelecidas pelo Ministério da Agricultura, Silvicultura e Pesca (MAFF) do Japão. Neste exame, duas pessoas do Vietnã, Le Minh Tien e Pham Duc Duy, obtiveram com sucesso a certificação ouro. Além disto, os dois chefs estrangeiros que vieram ao Japão para participar da final de Kyoto do "Prêmio Caminho para as Artes Culinárias Japonesas 2024-2025" organizado pela Academia de Culinária Japonesa também foram certificados como prata.

Dos três tipos de certificação (bronze, prata e ouro), a certificação ouro, que tem os requisitos mais rigorosos e o nível mais alto, foi obtida por apenas 23 pessoas em todo o mundo até setembro de 2024. Os dois novos detentores da certificação ouro (que se formaram em uma escola de treinamento para cozinheiros licenciados no Japão e têm pelo menos cinco anos de experiência de trabalho em um restaurante japonês no Japão) são os primeiros detentores da certificação ouro desde que as diretrizes foram revisadas. É esperado que os detentores certificados sob este sistema continuem desempenhando um papel ativo em promover e desenvolver a culinária japonesa.

Data e horário:

Quarta-feira, 12 de março, das 10h15 às 13h15

Local:

Faculdade de Artes Culinárias Taiwa Gakuen Kyoto (4-5 Uzumasa Yasui Nishizawa-cho, Ukyo-ku, Kyoto)

Juízes:

Masahiro Nakata (Diretor do Centro de Promoção do Setor Hoteleiro Taiwa Gakuen, Diretor da Academia de Culinária Japonesa)

Motoi Kurisu (Proprietário / Chef do “Arashiyama Kumahiko”, Diretor da Academia de Culinária Japonesa)

Conteúdo do exame:

A: Cozinhar um "shokado bento" e sopa que condensa a essência da culinária kaiseki (ouro)

B: Cozinhar “Ichu-jyu, Go-sai” (uma sopa e cinco pratos) usando as cinco técnicas básicas da culinária japonesa (Prata)

[Sobre a Certificação de Habilidades Culinárias para a Culinária Japonesa em Países Estrangeiros]

Para transmitir de modo adequado e eficaz o apelo da comida e da cultura alimentar japonesas, bem como dos produtos e alimentos agrícolas, florestais e marinhos japoneses, a pessoas no exterior, organizações privadas, etc. certificam chefs estrangeiros de culinária japonesa que obtiveram um certo nível de conhecimento e habilidades culinárias referentesàculinária japonesa como ouro, prata ou bronze, com base nas diretrizes definidas pelo Ministério da Agricultura, Silvicultura e Pesca do Japão (MAFF).

- Certificação de Habilidades Culinárias para Culinária Japonesa em Países Estrangeiros (MAFF HP)

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/syokubun/tyori.html

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/syokubun/pdf/chori_s_e.pdf

- Apresentação dos detentores de certificações anteriores (ouro e prata) (site "Taste of Japan")

https://japan-food.jetro.go.jp/en/supporter/certification/

Comitê de Desenvolvimento da Culinária Japonesa e Cultura Dietética (JCDC)

https://en.jcdc.tokyo/

Aya Hamasuna

+81-80-5682-0463

e-mail: aya@jcdc.tokyo