Funcionário de restaurante esfaqueia cliente no pescoço no interior de MG

Um homem de 24 anos foi preso em flagrante nesse domingo (23/3) após esfaquear um cliente de 19 anos no pescoço em um restaurante localizado em um hotel na cidade de Poços de Caldas, no Sul de Minas. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu no horário de almoço e não teve motivação aparente. O nome do hotel não foi divulgado.

A vítima foi socorrida em estado grave e levada ao Hospital Santa Lúcia. De acordo com a equipe médica, a facada atingiu a artéria carótida, mas ela foi estabilizada e encaminhada consciente para cirurgia.

Familiares do agressor relataram que ele se tornou uma pessoa agressiva após uma tentativa de suicídio e chegou a ser preso por maltratar o próprio pai. Ele recebeu liberdade provisória para tratamento psicológico, mas não estaria seguindo corretamente, misturando a medicação com entorpecentes.

O suspeito, que já possui antecedentes criminais, foi encaminhado para a delegacia. O caso segue sob investigação.

